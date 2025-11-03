- È stato sviluppato un antidoto ad ampio spettro capace di neutralizzare il veleno di 17 specie di serpenti.
- L’eccezionale longevità della balena della Groenlandia potrebbe essere dovuta a una proteina che favorisce la riparazione del dna.
- In un batterio del suolo è stato scoperto un nuovo antibiotico che potrebbe essere capace di combattere alcune infezioni resistenti.
- Un fungo geneticamente modificato può essere usato per attirare e uccidere diverse specie di zanzare.
- Gli scimpanzé sono in grado di valutare indizi contrastanti per arrivare a decisioni razionali.
- Il ritrovamento di un frammento di ocra suggerisce che anche i neandertal usavano i pigmenti per scopi simbolici.
- Nella piccola galassia satellite della Via Lattea, Segue 1, potrebbe esserci un buco nero supermassiccio.
- Uno studio su un fossile trovato nel 2006 in Montana, negli Stati Uniti, conferma che il Nanotyrannus è una specie di dinosauro a sé.
- Il microbiota dell’intestino può influenzare lo sviluppo della personalità.
- Il 5 novembre la luna sarà a poco meno di 357mila chilometri dalla Terra, il che la farà apparire la più grande e luminosa del 2025.
