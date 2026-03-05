La guerra contro l’Iran mette a rischio tutta la regione
La puntata del podcast Il Mondo del 2 marzo 2026, con la giornalista Luciana Borsatti
La furia cieca di Donald Trump
Fred Kaplan, Slate, Stati Uniti
Washington ha causato un’escalation militare senza neanche sapere cosa vuole e come ottenerlo.
I paesi del Golfo di fronte a un bivio
Khalid al Jaber, Al Jazeera, Qatar
Un conflitto prolungato potrebbe sconvolgere il modello di ordine, tranquillità e ricchezza a cui aspirano gli stati della regione
Oggi è più difficile parlare di pace
William Shoky, Africa is a Country, Stati Uniti
Non c’è più un movimento contro la guerra. I meccanismi che un tempo davano forza all’opposizione popolare sono stati sistematicamente smantellati
Il velo strappato
Ghazal Golshiri, Le Monde, Francia
L’hijab, il velo islamico che copre i capelli delle donne, è al centro della storia politica e religiosa dell’Iran. Per decenni ha segnato la vita delle famiglie e oggi è il simbolo della contestazione. Da Internazionale 1491 del 16 dicembre 2022
