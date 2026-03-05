La furia cieca di Donald Trump Fred Kaplan, Slate, Stati Uniti Washington ha causato un’escalation militare senza neanche sapere cosa vuole e come ottenerlo.

Oggi è più difficile parlare di pace William Shoky, Africa is a Country, Stati Uniti Non c’è più un movimento contro la guerra. I meccanismi che un tempo davano forza all’opposizione popolare sono stati sistematicamente smantellati

Il velo strappato

Ghazal Golshiri, Le Monde, Francia

L’hijab, il velo islamico che copre i capelli delle donne, è al centro della storia politica e religiosa dell’Iran. Per decenni ha segnato la vita delle famiglie e oggi è il simbolo della contestazione. Da Internazionale 1491 del 16 dicembre 2022