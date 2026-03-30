- Per la prima volta una femmina di capodoglio è stata osservata mentre partoriva assistita dalle femmine del suo gruppo.
- Nuove scoperte archeologiche suggeriscono che la domesticazione del cane potrebbe essere cominciata cinquemila anni prima di quanto si pensasse.
- La tendenza dei software di intelligenza artificiale a lusingare gli utenti può distorcere la loro capacità di giudizio e i loro comportamenti.
- Una nuova specie scoperta in Egitto potrebbe essere il più recente antenato comune di tutte le scimmie antropomorfe.
- I comportamenti anomali delle scimmie da laboratorio potrebbero essere dovuti all’accumularsi di stress e traumi.
- Uno studio sulla clonazione dei topi suggerisce che la riproduzione asessuata dei mammiferi è insostenibile a lungo termine.
- Il calore prodotto dai data center, centri per l’elaborazione dei dati, può aumentare di diversi gradi la temperatura nelle zone vicine.
- Due farmaci sembrano in grado di accelerare la rimozione delle proteine associate all’alzheimer dal cervello.
- Delle cellule batteriche morte sono state riportate in vita sostituendo il loro dna con quello di un’altra specie.
- Uno studio anatomico dettagliato ha individuato la principale zona erogena del pene.
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