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Il Mondo è il podcast quotidiano di Internazionale: ogni giorno due notizie scelte e raccontate dai giornalisti e dalle giornaliste della redazione e dalle persone che collaborano con Internazionale. Il Mondo è disponibile tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 6.30, sulle principali piattaforme di ascolto e sul sito di Internazionale.

Internazionale Kids

Il tempo segreto delle api

Le api vivono in società organizzate e ogni gruppo ha i suoi ritmi: alcune specie sono più mattiniere, altre restano attive per tutta la giornata. Studiare il loro comportamento è fondamentale anche per proteggere l’agricoltura e gli ecosistemi.⁠

Internazionale Extra Large

Un bicchiere di veleno

Nel 1978 in Guyana più di novecento seguaci della setta evangelica del Tempio del popolo si suicidarono bevendo un cocktail al cianuro. Lo scrittore olandese Frank Westerman torna nei luoghi del massacro per cercare di dare un senso a una tragedia per certi versi ancora inspiegabile. In edicola, 68 pagine, 7 euro.