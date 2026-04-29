Internazionale.it
Che succede a Cuba
Da quando Donald Trump ha inasprito il blocco petrolifero verso il paese, la situazione economica di Cuba, già critica, è precipitata. La popolazione sopravvive a fatica, manca la corrente elettrica e scarseggiano i beni essenziali. Il video reportage di Mariangela Paone e Alessio Romenzi.
Mali
Una vittoria decisiva per i ribelli
È difficile sapere con certezza se il governo cadrà, ma di sicuro si trova in una situazione molto difficile.
Venezuela
Il primo paese coloniale del ventunesimo secolo
Il Venezuela si ritrova con un regime autoritario e sotto il controllo degli Stati Uniti.
Armenia
L’ultima testimone
Vahanduckt Melkonyan è l’unica abitante rimasta nel villaggio armeno di Charkov, al confine con la Turchia.
Bulgaria
Un nuovo leader filorusso in Europa?
Le elezioni hanno premiato una coalizione guidata dall’ex presidente Rumen Radev.
Germania
Una balena da salvare a ogni costo
Da un mese giornali, tv, social media e ambientalisti seguono la sorte di una megattera spiaggiata al largo di un’isola nel mar Baltico.
Il consulente etico
È sbagliato comprare casa in un quartiere gentrificato?
Risponde il filosofo Kwame Anthony Appiah.
Podcast
Il Mondo è il podcast quotidiano di Internazionale: ogni giorno due notizie scelte e raccontate dai giornalisti e dalle giornaliste della redazione e dalle persone che collaborano con Internazionale. Il Mondo è disponibile tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 6.30, sulle principali piattaforme di ascolto e sul sito di Internazionale.
Internazionale Kids
Il tempo segreto delle api
Le api vivono in società organizzate e ogni gruppo ha i suoi ritmi: alcune specie sono più mattiniere, altre restano attive per tutta la giornata. Studiare il loro comportamento è fondamentale anche per proteggere l’agricoltura e gli ecosistemi.
Internazionale Extra Large
Un bicchiere di veleno
Nel 1978 in Guyana più di novecento seguaci della setta evangelica del Tempio del popolo si suicidarono bevendo un cocktail al cianuro. Lo scrittore olandese Frank Westerman torna nei luoghi del massacro per cercare di dare un senso a una tragedia per certi versi ancora inspiegabile. In edicola, 68 pagine, 7 euro.
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