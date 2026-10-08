Internazionale.it
Chi arma i coloni israeliani
Nei primi otto mesi del 2026 gli attacchi dei coloni in Cisgiordania si sono moltiplicati e hanno provocato 23 morti e più di mille feriti tra i palestinesi. Ufficialmente il premier israeliano Benjamin Netanyahu condanna le violenze, ma in realtà il suo governo le incoraggia. L’inchiesta video di Le Monde.
Medio Oriente
Un’intera regione sprofondata nella guerra
Tre anni dopo l’attacco di Hamas contro Israele, il Medio Oriente è segnato da conflitti, fratture e tragedie.
Canada
I giovani del Québec sedotti dall’indipendentismo
Una parte delle nuove generazioni sogna di rendere la provincia canadese un paese sovrano.
Italia
Il grande sgombero di cui nessuno parla
A Ferrara più di cinquecento persone sono rimaste per strada.
Artico
Il prezzo dell’avventura
Aumentano i turisti che vogliono provare una slitta trainata dai cani, con conseguenze sullo sfruttamento di questi animali.
Fotografia
Continuare a splendere
Shine ondi Alex Zoboli, un racconto contemporaneo delle trasformazioni del Regno Unito, è in mostra a Roma.
Cinema
La miglior caricatura dei nostri tempi
Diggerdel regista Iñárritu rappresenta in modo perfetto il turbocapitalismo portato alla Casa Bianca da Trump e Musk.
Internazionale Kids
L’età dei social
Telefoni e social fanno ormai parte della vita quotidiana di bambini e ragazzi, e per i genitori non è sempre facile capire quali limiti porre. L’articolo che pubblichiamo parte dalle regole introdotte in diversi paesi per affrontare una domanda più ampia: quanto tempo passare online e quali controlli e divieti servono davvero? A settembre anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato nuove misure per proteggere bambini e adolescenti online. L’articolo invita a farsi un’opinione e a ragionare su come trovare un equilibrio tra protezione, libertà e autonomia. In edicola dal 30 settembre.
Parole chiave
Dove vivremo domani
Le città mondiali diventano invivibili: case trasformate in asset finanziari, affitti record, iperturismo. Il libro ricostruisce la crisi abitativa globale attraverso inchieste internazionali, ma racconta anche resistenze e alternative dal basso, chiedendo chi decide il futuro delle nostre città. In libreria, 192 pagine, 19,50 euro.
Internazionale Extra Large
Storie di cinema
In sedici articoli pubblicati da Internazionale tra il 2015 e il 2022, Goffredo Fofi ricorda alcuni dei più grandi registi del novecento – da Fellini a Bergman, da Wajda a Kurosawa – e s’interroga sul valore culturale e sul ruolo politico del cinema. In edicola, nelle librerie online e su e-reader.
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