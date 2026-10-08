Un miliardo di euro al giorno, 360 miliardi all’anno. È questa la portata del deficit commerciale europeo nei confronti della Cina, una cifra colossale e insostenibile, soprattutto considerando che interi settori dell’industria europea sono minacciati dalla poderosa macchina di produzione industriale cinese.

L’8 e il 9 ottobre il commissario europeo per il commercio Maroš Šefčovič sarà a Pechino per una serie di incontri che si annunciano molto difficili. Šefčovič parla a nome dei 27, perché il commercio è una prerogativa comunitaria. Il suo obiettivo è duplice: ridurre a ogni costo il deficit ed evitare una guerra commerciale a cui l’Europa non è assolutamente preparata.

Alla vigilia di questo appuntamento cruciale, Francia e Germania hanno allineato le rispettive posizioni. Il 6 ottobre una lettera comune firmata da Emmanuel Macron e Friedrich Merz ha messo fine a mesi di divergenze. La Germania, molto più presente della Francia nel mercato cinese, era più restia all’idea di inasprire i toni, ma ha cambiato idea alla luce del fatto che l’industria cinese sta distruggendo interi settori dell’economia tedesca.