Come funziona la Commissione europea

La Commissione è composta da un rappresentante per ognuno dei 27 paesi dell’Unione (dopo l’uscita del Regno Unito), compresi il presidente e l’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Una volta eletti, i commissari agiscono in piena indipendenza e nell’interesse esclusivo dell’Unione europea, non degli stati di provenienza. Il presidente viene presentato dal Consiglio europeo e deve ottenere l’appoggio, a maggioranza assoluta, del parlamento. Dal 2014 è scelto, tenendo conto dell’esito del voto, tra i cosiddetti spitzenkandidat (candidati di punta) nominati dai partiti che partecipano alle elezioni europee. Questo meccanismo è però contestato da molti leader europei. I commissari sono invece presentati dai singoli stati in accordo con il presidente; i candidati devono aver ricoperto ruoli di governo nei rispettivi paesi. Una volta nominati devono affrontare il vaglio delle commissioni parlamentari, in base alla materia di competenza. Infine l’intera Commissione, compresi presidente e alto rappresentante, deve ricevere l’approvazione del parlamento con un’ultima votazione. In passato è successo che un commissario designato non abbia superato l’esame della commissione parlamentare. Il caso più famoso è quello di Rocco Buttiglione (Unione di centro/ Partito popolare europeo), che per le sue posizioni molto conservatrici sull’omosessualità e il ruolo delle donne nel 2004 non ebbe l’approvazione del parlamento come commissario per la giustizia, libertà e sicurezza nella commissione guidata dal portoghese Manuel Barroso. I commissari hanno un mandato di cinque anni rinnovabile, che corrisponde a una legislatura europea. Oggi il presidente della Commissione è il lussemburghese Jean-Claude Juncker, eletto nel 2014, e l’alta rappresentante è l’italiana Federica Mogherini, anche lei in carica dal 2014. In base al Trattato di Lisbona (in vigore dal 2009) nel 2014 il numero di commissari sarebbe dovuto essere ridotto di un terzo, ma la misura non è mai entrata in vigore.