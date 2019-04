Come funziona il Consiglio europeo

Oltre ai capi di stato o di governo, fanno parte del consiglio il presidente della Commissione europea e il presidente del Consiglio europeo, che non hanno diritto di voto. Quando sono in discussione questioni di politica estera, alle riunioni partecipa anche l’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune. Inizialmente la presidenza era assegnata a turno agli stati membri, ma nel 2009 il trattato di Lisbona ha introdotto la carica del presidente permanente, eletto dal consiglio con un mandato di due anni e mezzo rinnovabile una sola volta. L’attuale presidente è l’ex premier polacco Donald Tusk (Partito popolare europeo), eletto nel 2014 e confermato nel 2017. Il Consiglio europeo non va confuso con il Consiglio dell’Unione europea, che riunisce i ministri degli stati membri, o con il Consiglio d’Europa, che è un’organizzazione internazionale distinta dall’Unione europea.

Il Consiglio europeo ha sede nel palazzo Europa a Bruxelles, che ospita anche il Consiglio dell’Unione europea. Si riunisce almeno quattro volte all’anno, ma il presidente può convocare anche vertici informali o straordinari. Normalmente il consiglio decide per consenso – quando cioè nessuno dei membri si oppone alla decisione – ma in alcuni casi i trattati richiedono l’unanimità o la cosiddetta “doppia maggioranza”: per l’approvazione è necessario che i paesi che votano a favore siano almeno il 72 per cento del totale (55 per cento se la proposta in esame è stata presentata dalla Commissione europea o dall’alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune) e che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione dell’Unione.

In alcune occasioni al termine degli incontri si tengono i vertici dell’eurozona, riservati ai leader dei 19 paesi che hanno adottato la moneta unica.

I vertici, soprattutto se straordinari, come quelli che si sono svolti negli ultimi anni sulla crisi del debito o sulla Brexit, tendono a protrarsi fino all’alba del giorno successivo, quando viene approvato e annunciato il documento conclusivo: un’abitudine che, secondo alcuni, punta a sfiancare i negoziatori e i dirigenti meno determinati.