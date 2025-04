Trump è letteralmente ossessionato dal deficit commerciale degli Stati Uniti con gli altri paesi, in particolare da quelli con la Cina e con l’Unione europea. È convinto che il suo paese sia sfruttato e derubato dal resto del mondo e che quindi debba riprendersi il mal tolto a forza di dazi e minacce varie, compresa quella di invadere i territori di stati sovrani. In tutto questo il presidente e i suoi consiglieri dimenticano, o preferiscono ignorare, che le entrate dei paesi in avanzo commerciale con gli Stati Uniti di fatto arrivano a Wall street.

Tutto questo è la conseguenza della sfiducia crescente verso gli Stati Uniti: gli investitori e in generale l’opinione pubblica degli altri paesi si fidano sempre meno di un’amministrazione che, oltre ad avere una linea economica disastrosa, calpesta apertamente e impunemente lo stato di diritto e non perde occasione per umiliare gli alleati tradizionali e sostenere autocrati di vario tipo, dal russo Vladimir Putin al salvadoregno Nayib Bukele. Per questo molti operatori hanno cominciato a dirottare i loro soldi altrove.

Come spiega Tommaso Monacelli, professore ordinario di economia all’Università Bocconi di Milano, in un articolo uscito su Lavoce.info, “investitori e banche centrali usano il dollaro per difendere le proprie valute, pagare le importazioni, ripagare i debiti e gestire le fasi di crisi. Le aziende di tutte le nazionalità effettuano transazioni in dollari. Tutto ciò crea un’enorme necessità di detenere dollari, che vengono tipicamente investiti in titoli del tesoro americano, l’attività sicura e liquida per eccellenza”.

Secondo alcune stime, gli stranieri possiedono 19mila miliardi di dollari in azioni, settemila miliardi in titoli di stato statunitensi e cinquemila miliardi in obbligazioni aziendali. Il Fondo monetario internazionale calcola che attualmente gli Stati Uniti contribuiscono a un quarto dell’economia globale, ma allo stesso tempo più del 57 per cento delle riserve in valuta straniera mondiali è in dollari. Il 54 per cento di tutte le esportazioni è fatturato in dollari e per il biglietto verde passano il 60 per cento dei prestiti e dei depositi bancari internazionali e il 70 per cento delle emissioni internazionali di obbligazioni. Metà dei più di duemila miliardi di dollari in circolazione sono in mano a soggetti non statunitensi. Grazie alla forza della loro valuta, gli Stati Uniti hanno sempre goduto del cosiddetto “privilegio esorbitante”: possono indebitarsi a tassi bassissimi e tra l’altro imporre al resto del mondo sanzioni finanziarie pesantissime.

Questo sistema che sembrava indistruttibile comincia a scricchiolare. Un segnale inequivocabile è lo spread (la differenza di rendimento) tra i titoli del tesoro americano a dieci anni e quelli dello stato tedesco. Nei primi giorni di aprile, la Germania è diventata un posto più sicuro degli Stati Uniti per chi investe in titoli di stato e obbligazioni. Lo spread tra i titoli di stato statunitensi e quelli tedeschi è aumentato in una settimana del 50 per cento. Il motivo è la crescita dei rendimenti dei titoli del tesoro americano, scatenata dalla vendita furiosa di molti investitori.