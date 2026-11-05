Internazionale.it
Se la sorveglianza è attraente
L’imprenditrice e influencer Kylie Jenner sta partecipando alla promozione degli occhiali della Meta, trasformandoli in un accessorio alla moda. Ma questo oggetto tecnologico potrebbe essere usato come strumento di sorveglianza, a scapito della privacy e del consenso. La nuova puntata di Dietro le immagini.
Israele
Gaza non ha contato nel voto degli israeliani
Le due principali coalizioni che si sono sfidate alle elezioni la pensano allo stesso modo sulla guerra e l’occupazione dei territori palestinesi.
Unione europea
I ciberattacchi contro i supermercati mostrano la fragilità del sistema
Nell’ultimo episodio i paesi coinvolti sono stati dieci.
Italia
Una giornata al salone dell’emergenza
A Montichiari il soccorso è anche un mercato, e uno spettacolo.
Intelligenza artificiale
Quanti calcoli servono per far funzionare l’ia
Il numero di operazioni necessarie ad addestrare i modelli di ia generativa è quasi impossibile da immaginare.
Fotografia
Come stanno i libri di fotografia in Italia
L’offerta è alta e spesso di qualità, ma il mercato resta difficile, con differenze sostanziali tra nord e sud.
Sessualità
Coinquilini
“Al mio fidanzato piace sentirmi mentre faccio sesso con un altro uomo in camera nostra”.
Parole chiave
Dove vivremo domani
Le città mondiali diventano invivibili: case trasformate in asset finanziari, affitti record, iperturismo. Il libro ricostruisce la crisi abitativa globale attraverso inchieste internazionali, ma racconta anche resistenze e alternative dal basso, chiedendo chi decide il futuro delle nostre città. In libreria, 192 pagine, 19,50 euro.
Internazionale Kids
La musica che abbiamo in testa
Questo mese parliamo di musica con un articolo tradotto dalla rivista statunitense Cricket. Perché alcune canzoni ci fanno venire la pelle d’oca? Perché altre ci rendono malinconici? E perché una canzone che ci emoziona profondamente può lasciare del tutto indifferente un’altra persona? Le risposte hanno a che fare con il nostro cervello e i nostri ricordi. E possono essere utili anche alle musiciste in erba che vogliono scoprire come sorprendere chi li ascolta. L’articolo parla di musica, ma soprattutto della sua capacità di suscitare emozioni. La copertina è dell’illustratrice Sang Pak.
Internazionale Extra Large
Lungo le strade del Budda
Come è nato il buddismo? Come si è trasformato nei secoli? Lo scrittore britannico Aatish Taseer racconta lo sviluppo della tradizione filosofica e religiosa che ha cambiato l’Asia attraverso la sua diffusione e le sue mutazioni. Dal 13 novembre in edicola, nelle librerie online e su e-reader.
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