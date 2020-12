Il 3 dicembre è la giornata internazionale delle persone con disabilità. Istituita nel 1981 dalle Nazioni Unite, dal 1992 è diventata una ricorrenza annuale con lo scopo di promuovere la piena partecipazione e inclusione in tutti i settori della società e dello sviluppo, in accordo con quanto sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata nel 2006.

Ma quanti di questi diritti sono stati rispettati e promossi nel mondo durante la prima ondata della pandemia di covid-19?

Lo ha analizzato il report “I diritti delle persone con disabilità durante la pandemia”, elaborato da sette organizzazioni per la difesa dei diritti delle persone con disabilità che operano a livello internazionale.

Frutto di un’indagine sulla condizione di vita delle cittadine e dei cittadini disabili in tutto il mondo durante la prima ondata della pandemia, si basa sulle testimonianze di più di duemila persone provenienti da 134 nazioni.

L’obiettivo della ricerca, condotta tra aprile e agosto del 2020, è stato raccogliere informazioni in merito alle misure adottate dagli stati per difendere alcuni dei diritti sanciti dalla convenzione.

Senza diritti

Gli ambiti di indagine hanno riguardato la condizione delle persone con disabilità nelle strutture residenziali, i supporti e i servizi disponibili nelle comunità di appartenenza – come la possibilità di accesso al cibo, alle medicine e all’assistenza personale – e il diritto alle cure ospedaliere. Inoltre è stato analizzato l’impatto della pandemia su alcune “categorie” di cittadini e cittadine disabili maggiormente sottorappresentati come le donne, i bambini e le persone senza dimora.

Le domande sono state rivolte sia a persone con disabilità, alle loro famiglie e organizzazioni sia ai rappresentanti dei governi e alle agenzie nazionali di monitoraggio dei diritti umani.

La conclusione a cui è giunto il rapporto è stata la generale incapacità di tutti gli stati di adottare misure adeguate per difendere i diritti delle persone con disabilità durante la prima ondata della pandemia. Il dato più preoccupante emerso è che alcuni paesi hanno messo in atto politiche che si sono tradotte in violazioni su vasta scala dei diritti alla vita e alla salute delle persone con disabilità (articoli 10 e 25), oltre ad averne intaccati altri, tra cui quelli alla libertà (articolo 14); alla libertà da torture, maltrattamenti, sfruttamento, violenza e abusi (articoli 15 e 16); alla vita indipendente e all’inclusione nella società (articolo 19) e all’educazione inclusiva (articolo 24).

In tutto il mondo, le persone con disabilità che vivono negli istituti non sono state né assistite né protette in modo adeguato dal rischio di contagio a causa della scarsità del personale (perché in malattia), dei servizi sanitari di base e dei dispositivi di protezione individuale. Non hanno ricevuto sufficienti informazioni sull’emergenza sanitaria e sulle misure di prevenzione da adottare per evitare la diffusione del contagio; inoltre il divieto di contatto con l’esterno, deciso dai governi per contenere la pandemia, li ha privati delle loro relazioni sociali, con pesanti ripercussioni sulla loro salute fisica e psicologica.

A quanti invece hanno continuato a vivere a casa propria sono stati sospesi gran parte dei servizi e dei supporti per la vita indipendente, come l’assistenza personale e domiciliare, il sostegno di reti informali e la possibilità di accesso alle tecnologie assistive, pensate per rendere accessibili i prodotti informatici anche a persone condisabilità.

L’isolamento sociale causato dal lockdown e l’interruzione dei legami con la comunità di appartenenza è stato molto critico per queste persone che, in alcuni casi, hanno anche avuto grossi problemi a procurarsi cibo e beni essenziali, diritto difeso dall’articolo 28.

Inoltre, le conseguenze della pandemia hanno pesantemente minato i diritti di quei gruppi di cittadini e cittadine con disabilità a maggior rischio di discriminazione, come i minori, le donne e le persone senza dimora.

I bambini e i ragazzi disabili hanno riscontrato enormi difficoltà nell’accesso alla didattica a distanza, svolta con metodologie tradizionali per niente inclusive. A molti di loro sono stati sospesi i servizi socio-educativi e di riabilitazione (previsti dall’articolo 26), delegando tutto il carico della loro assistenza alle famiglie.