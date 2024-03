Non sono in disaccordo con la loro pre­occupazione per la concentrazione dei media, ma il modo in cui questi autori inquadrano la questione è controproducente: tolgono potere ai consumatori anche se li invitano a mobilitarsi. Una buona parte della retorica sulla riforma dei media si basa su discorsi me­lodrammatici di vittimizzazione e vulnerabilità, seduzione e mani­polazione, ‘macchine per la propaganda’ e ‘mezzi di inganno di massa’. Più volte, questa versione del movimento per la riforma dei media ha ignorato la complessità del rapporto tra pubblico e cultura popolare, finendo per fiancheggiare gli oppositori di una cultura più variegata e partecipativa”.

“I pessimisti critici, come Mark Cri­spin Miller, Noam Chomsky e Robert McChesney, si concentrano soprattutto sulle difficoltà di realizzare una società più democrati­ca. Nel farlo, spesso esagerano il potere dei grandi media per im­paurire e spingere all’azione i loro lettori.

Henry Jenkins, sociologo e analista dei media, scrive questi paragrafi nel suo libro Cultura convergente, uscito nel 2007 in Italia per Apogeo, con prefazione di Wu Ming. Diciassette anni dopo, non è cambiato molto: quelli che Jenkins ha definito “pessimisti critici” hanno fatto proseliti e hanno progressivamente spostato le loro critiche dalla televisione a internet alle intelligenze artificiali. In una falsa dicotomia, queste posizioni vengono contrapposte a quelle dei cosiddetti “tecno-ottimisti”, che invece accettano acriticamente ogni tipo di innovazione tecnologica.

Entrambe le posizioni impediscono di vedere bene sia i problemi sia le opportunità rappresentati dalle nuove tecnologie. Nel frattempo, anche nel campo delle intelligenze artificiali succede ciò che Jenkins aveva analizzato e prefigurato: cultura e tecnologie convergono. Lo fanno in maniera molto rapida.

Dal punto di vista tecnologico, questo significa che le intelligenze artificiali vengono inserite in strumenti che usavamo già e dobbiamo aspettarci che lo saranno sempre di più: assistenti per scrivere le mail che ti aiutano a renderle più formali o sintetiche; strumenti che ti sistemano l’agenda o che collegano fra loro software diversi; in generale strumenti che non si rivolgono necessariamente a chi, per lavoro, crea contenuti – come si potrebbe pensare delle intelligenze artificiali generative in maniera esclusiva – ma a persone che le possono usare nel loro quotidiano per gli scopi più diversi.