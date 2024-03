“L’informazione è potere. Ma come per ogni forma di potere, c’è chi vuole tenerla per sé. Il patrimonio scientifico e culturale mondiale viene sempre più digitalizzato e bloccato da una manciata di società private. Il movimento per l’open access si è battuto valorosamente per chiedere agli scienziati di non cedere e perché il loro lavoro sia pubblicato su Internet, secondo condizioni che consentano a chiunque di accedervi”.

Questo è l’inizio del Guerrilla open access manifesto, pubblicato originariamente in inglese nel 2013 e scritto da Aaron Swartz. Programmatore e attivista statunitense, cofondatore di Reddit, di OpenLibrary, di Tor2web, Swartz ha contribuito anche allo sviluppo delle licenze creative commons (come quelle sotto cui è disponibile il materiale scritto dalla redazione di Internazionale e le “opinioni” di alcuni autori italiani).

La storia di Swartz, raccontata da Giovanni Ziccardi in Aggiustare il mondo (Milano university press, 2022, scaricabile gratuitamente), è un punto di partenza importante per capire le ragioni di chi chiede accesso libero e gratuito al sapere. È una storia che non ha lieto fine: accusato di svariati reati per aver scaricato file protetti da un server dell’Mit, sottoposto a una serie di processi kafkiani, Swartz si è suicidato l’11 gennaio 2013.