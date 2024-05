Il 2024 ai index report è la settima edizione di una ricerca continua realizzata dallo Stanford institute for human-centered artificial intelligence, il gruppo di lavoro dell’università di Stanford dedicato alle intelligenze artificiali.

Diviso in nove capitoli, scaricabile gratuitamente con la possibilità di accedere a tutti i dati raccolti in formato aperto e leggibile – una vera rarità: i dati sono disponibili in formati leggibili non solo dagli esseri umani ma anche dalle macchine per far prima certi lavori di analisi –, è la guida fondamentale per capire lo stato dell’arte delle intelligenze artificiali e cosa possiamo aspettarci per il futuro.

L’introduzione dei due direttori del lavoro, Ray Perrault e Jay Clark, offre già una sintesi chiara dei risultati. Gli investimenti privati globali nel settore delle intelligenze artificiali sono diminuiti per il secondo anno consecutivo, ma gli investimenti specifici sulle ia generative sono aumentati enormemente. Nuovi studi dimostrano che le ia aumentano la produttività dei lavoratori. In tutto il mondo i decisori politici sono al lavoro per produrre leggi e regolamenti. Nel 2023 le varie autorità statunitensi di regolamentazione hanno approvato più normative legate alle ia che in tutti gli anni precedenti. Le preoccupazioni più diffuse riguardano la capacità delle intelligenze artificiali di generare deepfake e di avere impatti sulle elezioni. Il pubblico è, in generale, più consapevole delle intelligenze artificiali e alcuni studi suggeriscono che c’è parecchio nervosismo sul tema.