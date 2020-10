È molto difficile scrivere della morte di una persona il cui unico scopo nella vita era provocare dolore agli altri e guadagnarci su. Le riflessioni del tipo “Era una brava persona” suonano sempre stupide, e nel caso di Maksim Martsinkevič, detto Tesak, lo sono doppiamente: è ovvio che non lo era, su questo non si discute. Soprattutto negli ultimi anni passati in galera, dove si è definitivamente trasformato in un meme del decennio scorso. Un uomo che agita un dildo davanti alla telecamera gridando “Bacia il cazzo!”: questo clown non fa più paura. Lo abbiamo superato, passiamo ad altro.

Anzi, aspettate: voglio provare a spaventarvi.

Quindici anni fa su internet vidi per la prima volta un video che riprendeva l’omicidio di una persona. Mostrava alcuni naziskin che picchiavano delle persone dai tratti asiatici su un treno. Poi forzavano la porta e buttavano giù dal mezzo in movimento un uomo. Alla fine il capo degli aggressori si rivolgeva alla videocamera e con un ghigno sardonico diceva qualcosa, ma adesso non ricordo più le parole esatte. Non ho dimenticato però le emozioni che ho provato dopo quello che ho visto: terrore, indignazione e disgusto. Sullo schermo avevo visto il male puro, e il male si chiamava Tesak.

Di video simili girati negli “studios” di Tesak ce n’erano molti. Chi è stato adolescente negli anni zero non può non ricordarli, credo. I primi copioni si somigliavano tutti: si vedono dei venditori ambulanti con delle cassette di frutta ed ecco che da dietro l’angolo sbuca di corsa un gruppetto di audaci ragazzi con la testa rasata e il bomber. Al suono di un allegro motivetto buttano all’aria le cassette e cominciano a malmenare i “non russi”. Non manca mai l’inquadratura del viso insanguinato e deformato dalla paura della vittima, che viene subito pestata da rozzi scarponi. Poi parte la sigla, in cui appare un ritratto un po’ frivolo di Hitler. Sul internet questi video erano accompagnati da pubblicità e link non troppo invadenti che invitavano all’acquisto di alimenti per chi fa sport. La parola “donazione” non veniva ancora usata, ma non mancavano gli appelli a “sostenere l’associazione culturale”. È stato questo il primo famoso videoblog del nostro paese: sangue, denti rotti, violenza. Non era un Leni Riefenstahl del nostro tempo, ma aveva fatto colpo su molte persone.

Senza paura

Ora la polizia russa apre inchieste per un nonnulla: basta caricare su internet un video dove uno studente della scuola superiore di economia discute una tesi sulle proteste o che un fannullone qualsiasi vada a caccia di pokemon in chiesa e finisci indagato! Ma è bene ricordare che per anni le forze dell’ordine hanno ignorato l’esistenza del sito dove ogni settimana venivano pubblicati nuovi video di pestaggi veri e varie forme di umiliazione.

Non c’è voluto molto perché altri seguissero l’esempio di Tesak e cominciassero a mettere in rete video violenti. I nemici non erano più solo gli asiatici e i caucasici: Tesak e i suoi imitatori aggredivano anche giovani russi appartenenti ad altre subculture: punk, rapper, perfino gli snowboarder. La maggior parte delle vittime restava anonima. Ma nel 2007 a Iževsk un gruppo di neonazisti aggredì degli skater adolescenti, picchiando a morte il diciassettenne Stas Korepanov. I sopravvissuti raccontarono che gli aggressori avevano filmato tutto con una videocamera. Uno dei testimoni affermò che un investigatore gli aveva mostrato il video durante l’interrogatorio, probabilmente scaricato dal sito di Tesak. Ma l’inchiesta era andata avanti senza tener conto degli elementi nazisti del crimine.

Non vi fa ancora paura? Allora continuate a leggere.

Tesak si fece più prudente: non si esponeva più come protagonista di aggressioni vere, ma filmava scene preparate a tavolino, aggiungendo anche elementi umoristici. Si faceva intervistare, appariva negli show televisivi dove interpretava il ruolo del neonazista brutale ma carismatico. Gradualmente si capì che le idee di estrema destra per lui erano solo una facciata che usava per fare soldi. Con i veri nazisti era entrato in conflitto da tempo: i suoi ex alleati si erano ritrovati nell’illegalità, mentre Maksim Martsinkevič si era definitivamente trasformato nel personaggio mediatico noto come Tesak. Tutti sapevano che si era avvicinato a vari gruppi filogovernativi che non disdegnavano i suoi metodi sporchi né gli odiosi esecutori. I bersagli non erano più i “non russi”, ma i “liberali”: Tesak finì in carcere una prima volta per aver sabotato dei dibattiti a cui partecipava Aleksej Navalnyj, che stava diventando sempre più popolare.