Perché gli sfollati del terremoto sono ancora senza casa

Durante questi mesi, il loro atteggiamento è cambiato. All’iniziale entusiasmo per le casette, alla gratitudine per chi gliele aveva consegnate e al loro lasciarmi sulla porta, sono seguiti pareri più critici, spesso sarcastici, qualche volta un po’ sconsolati. E alla fine mi hanno anche fatto entrare.

Da quando a marzo sono state consegnate le prime cento tra Amatrice e Norcia , due dei comuni colpiti dal sisma il 24 agosto del 2016, ogni tanto sono andato a visitarle. Agli abitanti spiegavo che non era mia intenzione cercare il pelo nell’uovo, che volevo solo sapere come si trovavano nelle loro nuove case e magari avere la possibilità di entrare.

Non so se a tutti è chiaro cosa significa per un terremotato ricevere la sua casetta di legno. Penso al governo, ai responsabili della protezione civile, agli operai che le stanno costruendo; ai dirigenti delle quattro regioni coinvolte; agli stessi terremotati. Non sono solo case e rappresentano solo in minima parte un “ritorno alla normalità”: le casette danno a chi le abita l’opportunità di stringere nuovamente un legame con la propria terra, con le proprie radici.

Ogni volta che entro in una casetta mi piace immaginare di trovarci un’anziana signora un po’ sorda che ammassa le fettuccine come in una delle prime in cui sono entrato, ma non c’è mai. Supero l’iniziale diffidenza dicendo che sono aquilano. Le persone ci mettono poco a sciogliersi. Riconoscono di essere tra le pochissime fortunate ad avere già la loro casetta, e lo dicono, ma davanti a un terremotato come loro non resistono, non possono, e le visite diventano subito altro.

Le verande sono tutte diverse; alcuni ci si siedono, leggono il giornale o parlano con i vicini. Sono i veri luoghi di socializzazione. A guardarle con più attenzione, però, danno un’altra impressione. Le assi di legno sono già storte e scrostate, non ci camminerei a piedi nudi; le travi che reggono il tetto hanno finiture imperfette, frettolose, perdono resina in più punti. “Speriamo che reggano”, mi dice sorridendo un ragazzo che fa l’operaio.

Le strutture viste da vicino Ci sono poi delle cose che non vanno. Nei giardini l’erba non c’è, ci sono piante di alloro un po’ secche e cipressi secchi del tutto, ma non erba. C’è un ampio parcheggio in comune, ci sono steccati di legno fissati a terra con il cemento, panchine al sole, c’è uno spazio comune al centro del giardino che mette solitudine. Davanti ad alcune casette si trova qualche pianta coltivata, una recinzione per il cane: segnali del fatto che le persone hanno fatto loro quegli spazi.

Entrarci però dà l’impressione di entrare in una dimensione provvisoria, anche se ormai le persone ci vivono. Non c’è mai quel tipico accumulo di oggetti che testimonia il trasloco di una vita intera da un casa all’altra: c’è il minimo indispensabile, c’è ordine, c’è il poco che ogni persona ha potuto salvare dalle macerie della sua vita precedente. Ma quella vita precedente non sembra amalgamarsi con la mobilia d’emergenza.

Con ironia mi fanno notare che se si salta in alcuni punti del pavimento, trema tutta la struttura. O che se premi l’interruttore all’ingresso, per via dell’impianto elettrico un po’ arronzato, si accendono tutte le luci senza possibilità di scelta; e quando la notte si va a dormire, bisogna tornare a quell’unico interruttore vicino l’ingresso per spegnerle. Mi raccontano anche di porte sostituite perché non si chiudevano e di bagni rifatti perché non funzionavano.

Non c’è mai rabbia nei loro gesti, nelle loro parole, mentre mi fanno vedere le mostre attorno alle porte che già si vanno staccando, i battiscopa incollati male che hanno richiesto un nuovo intervento degli operai, le rasature imprecise degli intonaci, realizzate in fretta, i buchi delle prese della corrente elettrica lasciati vuoti e poi nascosti dietro ai mobili, oppure qualche pezzo della cucina che già si è smontato.

Un giorno, dopo aver visitato una casetta ad Amatrice, la signora che ci vive mi ha domandato: “Quanto credi che dureranno?”. Me lo ha chiesto come se fossi un tecnico, un esperto di edilizia. Nei suoi occhi ho percepito un po’ di smarrimento. “La domanda è quanto resisterete voi”, le ho risposto.

Seppur spiacevoli, questi difetti non sono un vero problema. Le casette sono decorose e le persone non sembrano viverci male. Il vero problema che dovrebbe preoccupare non solo i terremotati, ma anche ogni italiano, visto che è lui a pagarle, sono i ritardi nella costruzione dei villaggi d’emergenza. Ritardi difficili da spiegare all’esterno del cratere sismico e difficili da giustificare all’interno. Cerchiamo di capirci qualcosa.

Da dicembre a luglio

Il 22 dicembre 2016 avevo appuntamento con il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi per un’intervista nel pomeriggio. Sembrava stanco ma sereno. Le pareti del suo ufficio, arrangiato a sua volta in una struttura di legno, erano tappezzate di magliette con il suo nome scritto dietro, ricevute da diverse squadre di calcio, a terra c’era una marea di pacchi regalo ricevuti per Natale.

“La conoscenza è fondamentale”, aveva esordito. A impressionarmi è stata la sua conoscenza del sistema burocratico dietro la costruzione delle casette di legno, accompagnata da un’inesauribile fiducia nell’impegno dello stato a favore “della sua gente”. Sui tempi di realizzazione, si dichiarava ottimista: “Le prime cinque aree, tre ad Amatrice e le altre in due frazioni del comune sono partite. Per me il 20 per cento delle strutture sarà consegnato entro febbraio, poi a raffica arriveranno le altre. Per Pasqua il 70-80 per cento sarà pronto”. Disse che lui non doveva battere alcun record, che doveva aiutare la gente a stare bene.

È passato quasi un anno dal sisma del 24 agosto 2016. Le aree abitative consegnate ai terremotati, nei 500 chilometri quadrati di cratere sismico dell’Italia centrale, sono dieci. Le casette, o meglio le sae (soluzioni abitative di emergenza), sono circa 400 sulle 3.772 richieste. Eppure, a un mese dal sisma, governo e protezione civile avevano annunciato che le avrebbero finite in “sette mesi al massimo”. Anche ammettendo che a stravolgere i tempi abbiano inciso i successivi terremoti di fine ottobre, i tempi non tornano lo stesso. Perché? Cosa non sta funzionando?

Un passo indietro

Dobbiamo fare un passo indietro. Negli ultimi anni vari governi – prima quello guidato da Mario Monti, poi quello di Matteo Renzi – hanno provato a semplificare le procedure per affrontare situazioni di emergenza come quelle causate da un terremoto.

Per farlo si è puntato su trasparenza, risparmio e tempestività delle forniture. Tuttavia, le cose non sono andate subito così lisce. La prima gara per la fornitura, il trasporto e il montaggio delle sae, bandita nel 2012 dall’allora capo della protezione civile Franco Gabrielli, era andata deserta. Solo nel 2016 sono stati sottoscritti i contratti con la Consip.

Paradossalmente, però, i tempi di consegna rispetto al terremoto del 1997 in Umbria e nelle Marche si sono allungati. Come ha fatto notare Fabrizio Gatti su L’Espresso, la domanda che il sindaco Pirozzi avrebbe dovuto rivolgere alla protezione civile era semplice: “Perché nel 1997 bastarono quarantacinque giorni per dare un tetto provvisorio a oltre 3.400 persone, e oggi servono sette mesi per 2.304 sfollati?”. Ai primi di ottobre le altre scosse di terremoto non erano certo immaginabili, ma visti i ritardi accumulati in seguito, la domanda resta: perché ci è voluto e ci sta volendo così tanto tempo per dare una casa a chi l’ha persa?