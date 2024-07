A Venezia un influencer ha utilizzato un taxi boat per saltare su e giù dai ponti sui canali come in un percorso di parkour, filmando il tutto per il suo canale su YouTube (1). A Roma un ex pugile divenuto influencer organizza ronde con altri pugili per trovare e inseguire i sospetti borseggiatori, filmando il tutto per il suo canale su YouTube (2). A Milano un noto rapper sorpreso a vendere cocaina dal finestrino della sua automobile in doppia fila nel quartiere Brera (3) si è difeso in tribunale dicendo che nel capoluogo lombardo la vita è troppo cara (4). A Roma una donna di 32 anni vendeva cocaina ai giovani del quartiere Parioli confezionandola nella carta delle barrette al cioccolato KitKat (5). A Catania una cosca siciliana ha truffato un clan calabrese pagando tre chili di cocaina con banconote false (6). A Palermo gli spacciatori offrono una dose di cocaina in omaggio ai consumatori che portano dieci nuovi clienti nella chat su Telegram (7) attraverso la quale avviene la compravendita di stupefacenti (8). In uno stabilimento balneare di Tarquinia (Viterbo) un bagnino che stava rastrellando la spiaggia ha trovato sotto la sabbia un chilo di cocaina (9).

A Piombino (Livorno) i bagnini hanno chiesto di avere lo status di pubblici ufficiali per multare chi entra in mare quando è esposta la bandiera rossa: “Oggi possiamo solo fischiare e poi andarli a salvare”, ha detto il loro coordinatore (10). La spiaggia riservata ai naturisti di Capo Rasocolmo (Messina) è stata vandalizzata da ignoti (11). A Taormina (Messina) una coppia si è congiunta sessualmente in uno dei punti più alti, panoramici e difficili da raggiungere del costone a strapiombo sul mare di Isola Bella (12). Nella località di Praia a Mare (Cosenza) è stato vietato di girare a torso nudo o comunque poco vestiti (13). Nella località di Sciacca (Agrigento) due turiste inglesi di religione islamica sono state insultate perché facevano il bagno troppo vestite (14).

A Palermo è stato segnalato che dai natanti davanti alle più note spiagge proviene musica a volume molto alto, soprattutto brani di techno, neomelodica e remix di Raffaella Carrà (15). Nella cala di Posillipo (Napoli) lo scorso weekend si è creato un ingorgo con centinaia di gommoni, barchini e panfili (16). In uno stabilimento balneare di Viareggio si è tenuta una sfilata di venti cani con vestiti e accessori di moda, nell’ambito della Pet Glamour Parade (17) la cui guest star è stato il pastore tedesco multimilionario Gunther, giunto appositamente in Versilia con la sua compagna Cindy (18). Nelle acque di Baia Grimaldi (Ventimiglia) è stata installata una boa per consentire agli yachtisti di ormeggiare e recarsi al nuovo Twiga direttamente dal mare, cosa che possono fare anche i villeggianti nel Principato di Monaco grazie a un motoscafo-navetta che parte ogni venti minuti dal Monaco Yacht Club (19). Dopo una permanenza tra Capri e Ischia (20) il megayacht di 133 metri Al Mirqab dell’emiro del Qatar Tamim Al-Thani ha attraccato a Cala di Volpe (21) mentre il 72 metri My Ilona del magnate australiano novantaduenne Frank Lowy è arrivato a Ponza (22) dopo un periodo trascorso a Positano (23) e il 102 metri Bravo Eugenia del miliardario americano Jerry Jones, proprietario della squadra di football Dallas Cowboys, ha navigato lungo tutto il Tirreno verso la Costa Azzurra (24) dopo una permanenza nelle acque della Costiera amalfitana (25).

Nel porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria) la guardia di finanza ha sequestrato un ingente carico di armi stoccate in una portacontanier della compagnia Msc, di proprietà dell’armatore svizzero-napoletano Gianluigi Aponte, ma poi la nave è stata lasciata ripartire (26) per il Marocco e di lì verso Singapore (27). Nello stesso porto di Gioia Tauro una nave della guardia costiera ha portato i corpi di dieci migranti (di cui sei bambini) morti nel naufragio di una barca con oltre 70 persone a bordo (28); uno degli undici superstiti è stato poi arrestato con l’accusa di aver ucciso una sedicenne soffocandola mentre la barca stava iniziando ad affondare (29). Gli immigrati che lavoravano in nero presso un’azienda avicola di Asti venivano pagati in gruppo e a cottimo con un totale di venti euro per ogni tir riempito di polli, che prima loro stessi dovevano macellare; solitamente su ogni tir lavoravano quattro persone per cinque euro a lavoratore per ogni tir riempito (30). A Latina migliaia di persone, in gran parte braccianti sikh, hanno sfilato contro lo sfruttamento nei campi dopo la morte del loro collega Satnam Singh; nell’occasione la sindaca di Latina ha detto che “la morte dell’indiano non può passare così” e che “bisogna controllare di più l’immigrazione clandestina” (31).

A Pordenone una donna ha pagato i funerali di uno sconosciuto dopo aver letto sulla stampa locale che il corpo di un uomo deceduto in città il 16 maggio scorso era ancora conservato in una cella frigorifera senza che nessuno lo reclamasse (32). A Vernio (Prato) la nuova sindaca ha creato un assessorato alla solitudine (33). In Piemonte nella nuova giunta regionale c’è un assessorato al tartufo (34) Nei comuni di Capistrello (L’Aquila) (35), Valbrenta (Vicenza) (36), San Lorenzello (Benevento) (37), Basiliche (Benevento) (38), Mioglia (Savona) (39) e Trovo (Pavia) (40) per mancanza di consigliere comunali i sindaci hanno emesso bandi pubblici per trovare donne da inserire in giunta, come previsto dalla legge sulle “quote rosa”. A Castelnuovo Cilento (Salerno) invece il sindaco ha nominato tutti assessori maschi, sostenendo che la norma non ha valore precettivo (41). A Castelfranco di sotto (Pisa) il nuovo sindaco ha un tatuaggio con il motto del Terzo Reich “Gott mit Uns” e i suoi social sono pieni di croci celtiche ed esaltazioni di Mussolini (42).

A Lunamatrona, nel sud della Sardegna, durante una processione religiosa un uomo ha aggredito l’ex moglie interrompendo le preghiere corali dedicate al santo patrono (43). A Busto Arsizio (Varese) un medico fotografava di nascosto le pazienti durante le visite (44). A Parma è stato arrestato un posturologo che durante le terapie violentava le pazienti (45). Nel parco di Grottarossa a Roma una panchina rosa contro la violenza sulle donne è stata divelta e con le assi di legno è stata composta una svastica lasciata sul selciato (46). In una scuola superiore di Torino un docente ha trovato divertente infilare una matita tra i glutei di un’allieva china su un banco ma lei lo ha denunciato e questo ha spinto altre allieve a raccontare le molestie subite dallo stesso professore (47). A Brescia un professore di religione è stato arrestato per pedopornografia (48). A Mantova un professore imputato di favoreggiamento della prostituzione non si è presentato al giudice perché era impegnato come commissario all’esame di maturità (49). In un liceo classico di Venezia tre maturande con ottimi voti pregressi non hanno risposto alle domande dei commissari all’orale leggendo un comunicato di protesta per i voti troppo bassi dati all’intera classe nella prova scritta di greco antico (50). Per le prove di maturità quest’anno sono stati usati oltre dieci milioni di fogli di carta che poi non è stata riciclata (51). A Perugia una donna è andata a fare l’esame teorico per la patente con una telecamera nascosta nel vestito per mostrare le domande a un’altra persona collegata al telefono, che le diceva come rispondere ai quiz (52).