A Lodi Vecchio (Lodi) un gommista organizza feste per scambisti in una villa per pagarsi il mutuo della villa stessa, dove abita con la compagna a cui si dice fedele (1). A Palermo un’agenzia di investigazioni propone un kit di rilevamento del liquido seminale nella biancheria per scoprire eventuali infedeltà del partner (2). L’Emilia-Romagna è la regione italiana in cui avvengono più infedeltà sessuali (3).

In un locale di Rimini si è tenuto un incontro dedicato alla libido intitolato “Fammi il piacere” (4). A Milano una content creator di OnlyFans ha annunciato di essere tornata vergine grazie alla vaginoplastica (5). A Bologna l’arcivescovo ha detto che bisogna educare alla sessualità i ragazzi altrimenti lo fa solo la pornografia online (6). Il 52 per cento dei ragazzi italiani sotto i vent’anni ha usato il web come prima fonte di informazioni sul sesso (7).

A Roma un famoso conduttore televisivo ha accusato lo psichiatra dell’ex moglie di averla sedotta durante la terapia e per questo avrebbero divorziato (8). A Ripa Teatina (Chieti) un uomo di 36 anni ha organizzato una festa per il suo divorzio con palloncini e confetti (9). In provincia di Trento un uomo di 61 anni dopo il divorzio vive in macchina con il suo cane e non vuole andare in dormitorio perché lì non possono entrare animali (10). A Roma un uomo ha ottenuto un assegno di mantenimento di 3.500 euro al mese perché durante il matrimonio non aveva mai lavorato, in accordo con la moglie milionaria da cui poi si è separato (11). A Milano si aprirà a inizio marzo una causa di divorzio in cui l’ex moglie di un calciatore ha chiesto un assegno di mantenimento di mezzo milione di euro al mese (12).

Nelle colline di Santa Giulietta (Pavia) un castello del diciottesimo secolo è stato messo in vendita per tre milioni e mezzo di euro (13) (14). A Pandino (Cremona) la pro loco ha chiesto ad alcuni sedicenti cacciatori di fantasmi di indagare con rilevatori infrarossi nel castello del quattordicesimo secolo per captare segnali su diverse sanguinose tragedie che vi sarebbero avvenute (15). A Morsasco (Alessandria) il proprietario del castello ne ha aperto le porte al pubblico per vendere a pezzi tutto l’arredamento e l’oggettistica (16). A Vogogna (Verbania) sono state organizzate visite al castello a lume di candela per sensibilizzare sul risparmio energetico (17). A Salerno un uomo si è impiccato all’esterno di una torretta del castello e per recuperarne il corpo è dovuto intervenire un elicottero dei vigili del fuoco (18).

In Piemonte ogni giorno 170 persone si rivolgono ai pronto soccorso psichiatrici (19). A Pieve di Soligo (Treviso) è in corso una rassegna di film sulla salute mentale intitolata “Io sono un po’ matto e tu?” (20). A Imola è nato un progetto sulla memoria psichiatrica della zona intitolato “La città dei matti” (21). A Racconigi (Cuneo) l’ente per il turismo organizza visite guidate nell’ex manicomio (22).

A Bologna si sta organizzando una rassegna di film che fanno piangere e all’ingresso verranno distribuiti fazzolettini per asciugare le lacrime (23). Un film psicologico girato a Roma che si immerge nella mente dei protagonisti è la pellicola più vista al cinema in Italia (24). Alle isole Eolie (Messina) si girerà buona parte del kolossal L’Odissea del regista Christopher Nolan con Matt Dillon nei panni di Ulisse (25). A Napoli un attore di 29 anni ha iniziato una dieta ipercalorica per ingrassare venti chili e poter così impersonare il cantante Pino Daniele in un film (26). A Genova il comune ha concesso una sala per la proiezione di un docufilm filogovernativo russo sugli eventi dell’Ucraina nel 2014 scatenando molte polemiche (27).

A Torino è in scena uno spettacolo teatrale in cui gli spettatori hanno cuffie wireless con le quali durante lo spettacolo sentono parlare Berlusconi e altri leader politici (28). A Massa Carrara in un teatro vengono fornite cuffie wireless agli spettatori non vedenti perché fruiscano di un’audiodescrizione del contesto scenico (29). A Siracusa è in corso un esperimento teatrale che mette in scena le antiche commedie e tragedie greche coinvolgendo il pubblico, privo di sedie, come coprotagonista dello spettacolo (30). A Torino è in scena un’opera teatrale ambientata nella Roma imperiale e interamente recitata in latino (31).

Al teatro dell’opera di Roma le ballerine si sono rifiutate di ballare per le pessime condizioni dei bagni e la direzione ora vuole sanzionarle (32). Una tournée teatrale con attori down è arrivata in provincia di Macerata (33) dopo aver avuto oltre 120mila spettatori in sei anni di repliche in tutta Italia (34). Al festival della magia di San Marino si esibirà un’illusionista di Rimini con sindrome di down (35).

A Senigallia (Ancona) la preside di una scuola media ha escluso due studenti con disabilità dalla gita scolastica in settimana bianca sostenendo che non c’era il personale adatto per somministrargli i farmaci (36). A Mira (Venezia) un centro per disabili è stato imbrattato con scritte offensive e svastiche (37). A Bolzano un gruppo di adolescenti neonazisti e satanisti stava organizzando la “settimana del terrore” (38). Il vescovo di Rimini ha accusato i satanisti per il furto di un tabernacolo e di alcune confezioni di ostie a una comunità di frati di Santarcangelo di Romagna (39).

In un parco di Roma alcuni seguaci del nuovo credo pagano neomondista abbracciano gli alberi malati che devono essere abbattuti (40) (41). Ad Asti un ignoto ha piantato una croce con la scritta “eri l’albero più bello della città” sul moncone del tronco di un albero centenario malato e quindi abbattuto (42). A Fiorano (Modena) due tifosi della Ferrari ha tagliato senza autorizzazione alberi e arbusti attorno al circuito automobilistico per poter vedere meglio le prove della Formula 1 (43). Nelle Marche un’associazione ecologista ha denunciato che per costruire il gasdotto “Linea Adriatica” sugli Appennini saranno abbattuti due milioni di alberi (44).

A Varese sono in via di installazione decine di portacenere stradali per riciclare i mozziconi di sigarette ricavandone montature di occhiali, cerniere, bottoni o manici di ombrello (45). A Quartu Sant’Elena (Cagliari) la posidonia che finisce sulle spiagge non verrà più buttata come spazzatura ma trasformata in fertilizzante (46). A Milano è stato presentato un programma per la raccolta domiciliare differenziata di vestiti e tessili (47) dopo che una direttiva europea ha imposto di multare chi ripone questi materiali nell’indifferenziato (48). Castellana Grotte (Bari) è il primo comune d’Italia che per la raccolta dei rifiuti fa la differenziata anche tra vetro chiaro e vetro scuro (49). A Morterone (Lecco) un uomo ha trasportato in auto una notevole quantità di spazzatura per disfarsene in un bosco ma è stato individuato e multato perché tra i rifiuti c’erano alcuni documenti con il suo nome (50).

A Monte di Maio (Vicenza) il sindaco ha messo una taglia per individuare un ignoto che lascia da tempo decine di lattine di birra vuote su un ponte e ha promesso che la pagherà di tasca sua (51). A Venezia un turista ha preso una multa di 450 euro perché urinava vicino a piazza San Marco (52). Nelle campagne del Conero (Ancona) un agriturismo è stato multato perché serviva carne irlandese anziché prodotti del territorio (53). A Castellammare di Stabia (Napoli) un pregiudicato di camorra è uscito dal carcere e la sera ha organizzato una festa nel ristorante di sua proprietà con fuochi d’artificio ma il sindaco ha visto i fuochi e ha mandato i vigili che gli hanno dato una multa di 19mila euro per festa abusiva in locale pubblico, cibi non tracciati e un lavoratore in nero (54).