A Milano migliaia di ragazze e ragazzi italiani di seconda generazione hanno invaso piazza del Duomo e la galleria Vittorio Emanuele per vedere un cantante e influencer egiziano che stava facendo acquisti nel negozio di Louis Vuitton (1). A Roma diverse giovani influencer sono entrate nella nuova zona recintata attorno alla fontana di Trevi per girare video senza la folla di turisti e passanti (2). A Tempio Pausania (Sassari) l’influencer miliardario Gianluca Vacchi è sotto processo con l’accusa di aver costruito una grande villa totalmente abusiva a Porto Cervo (3). A Roma un influencer si è trovato per caso nel luogo di un incidente stradale e ha girato e messo su TikTok il video del ragazzo investito e morto (4).
A Milano il noto prete e influencer Alberto Ravagnani ha pubblicato un video sui social media per pubblicizzare il libro in cui rivela perché sta lasciando la tonaca (5). Il quotidiano dei vescovi Avvenire ha risposto all’eco mediatica del caso Ravagnani raccontando la storia di un’influencer di Matera vicina ai focolarini e alla devozione popolare (6). A Montebelluna (Treviso) un parroco di 51 anni ha lasciato il sacerdozio scrivendo al papa di avere avuto molte donne, tra cui una parrocchiana, e di volere diventare padre (7) (8).
A Vallo della Lucania (Salerno) un prete è sparito da due anni e ora un altro sacerdote ha rivelato che è andato via con una donna (9) (10). A Carcare (Savona) il parroco di una chiesa in cui ci sono gravi problemi di infiltrazioni d’acqua ha lanciato una raccolta fondi per il restauro del tetto, vendendo ai fedeli le vecchie tegole a dieci euro l’una (11). A Torino è cominciato il processo contro un ex parroco di Pinerolo accusato di circonvenzione d’incapace ai danni di alcuni fedeli a cui avrebbe sottratto circa quattrocentomila euro (12). A Seregno (Monza) la curia ha inviato uno psicologo tra i fedeli di una parrocchia il cui prete, nel frattempo rimosso, è sotto processo per pedofilia (13).
A Tivoli (Roma) un dirigente locale dell’Azione cattolica, professore di religione, è stato condannato a undici anni di carcere per pedofilia (14). A Napoli alcune mamme hanno usato la chat di classe per segnalare gli avvistamenti e gli spostamenti di un presunto pedofilo, chiamando infine i carabinieri per farlo arrestare (15). A Ivrea un uomo che in Brasile era stato condannato a vent’anni per pedofilia è uscito dal carcere dopo che il tribunale di Torino ne ha negato l’estradizione perché nel paese sudamericano le carceri sono inumane (16).
A Sesto San Giovanni (Milano) agisce un gruppo di malviventi chiamati “la banda dei cani” che rapina passanti e negozianti, minacciandoli con pastori tedeschi e molossoidi aggressivi (17). A Vigevano (Pavia) un uomo ha perso la causa con l’ex moglie per ottenere l’affido condiviso del cane perché l’animale è considerato dal codice civile del 1942 un “bene mobile” e il microchip era intestato a lei, ma l’ex marito ha fatto ricorso in base a una legge del 2025 che definisce invece gli animali “esseri senzienti”, quindi non oggetti (18) (19) (20). A Milano per la prima volta le ceneri di un cane sono state tumulate in un cimitero comunale accanto a quelle della sua ex padrona, che lo aveva esplicitamente richiesto nel testamento (21). La Lega per la difesa del cane ha lanciato una campagna per regalare al/alla partner l’adozione a distanza di un cane in occasione di san Valentino (22).
A Pavia un giovane cieco sostiene che nessuno gli affitta un appartamento perché vive con un cane guida di taglia robusta (23). A Scandicci (Firenze) un professore d’inglese è stato escluso da una gita di classe a Dublino, in Irlanda, perché, in quanto cieco, si riteneva che non potesse vigilare sugli studenti (24). Poi però, dopo le polemiche, si è deciso che il professore parteciperà al viaggio come consulente didattico (25). A Catania un professore di liceo sostiene di essere stato punito e minacciato di licenziamento dalla preside perché usufruiva dei permessi di legge per assistere la moglie disabile (26). A Lucca un’associazione di persone con disabilità ha lanciato il progetto di un videogioco i cui supereroi sono uomini, donne e bambini sulla sedia a rotelle (27). A Taranto le persone con disabilità devono pagare per posteggiare nelle strisce blu, nonostante una legge nazionale ne garantisca la gratuità (28).
A Comacchio (Ferrara) i carabinieri intervenuti per sedare una rissa tra due automobilisti hanno scoperto che uno era ubriaco e l’altro senza patente (29). A Domodossola (30), Firenze (31), Monza (32), Torino (33), Mestre (34), Como (35) e altre città si sono verificati molti casi di persone che durante l’esame per la patente sono state colte con auricolare e microcamere per farsi dare le risposte giuste, e per questo nelle sedi della motorizzazione civile ora saranno installati degli strumenti che impediscono ai telefoni di collegarsi con l’esterno (36). A San Damiano (Asti) un uomo a cui era stata ritirata la patente perché due giorni prima aveva fumato cannabis ha vinto la causa contro la prefettura arrivando fino alla corte costituzionale, la quale ha stabilito che sanzionare una persona per tracce di sostanze assunte giorni prima, in assenza di “alterazione attuale”, è incostituzionale (37) (38).
Sul lago di Garda, tra Sirmione (Brescia) e Peschiera (Verona), due uomini sono stati scoperti mentre di notte pescavano illegalmente con delle reti quintali di carpe. Le autorità hanno reso noto che il bracconaggio ittico nel Garda è diventato un’emergenza (39). Nelle acque lecchesi del lago di Como un subacqueo è morto mentre esplorava un cimitero di auto di lusso sui fondali (40) (41). A Porto Ceresio (Varese) è stato sequestrato per contrabbando un motoscafo svizzero fatto entrare in Italia navigando sul lago di Lugano e poi venduto a un italiano (42). A Gavirate (Varese) si è tenuto un dibattito pubblico sul nome del lago di Varese, che alcuni vorrebbero far tornare all’antica denominazione “lago di Gavirate” (43).
A Colico, che si trova sulla sponda nordorientale del lago di Como ed è in provincia di Lecco, si terrà un referendum per decidere se passare sotto la provincia di Sondrio (44). Il comune di Lirio (Pavia), in cui vivono 123 persone, farà parte di quello della vicina Montalto pavese (806 abitanti) dopo un referendum in cui i cittadini di entrambi i paesi si sono espressi a grande maggioranza per la fusione, che consentirà l’incasso di significativi contributi statali (45) (46). Il sindaco di Cinto Caomaggiore (Venezia) è arrabbiato perché nulla è cambiato a quasi un anno dal referendum in cui più del 90 per cento dei suoi concittadini ha chiesto di passare dal Veneto al Friuli Venezia-Giulia, dove il comune godrebbe delle importanti agevolazioni fiscali riservate alle regioni autonome (47).
A Roma via dei Fori Imperiali è stata chiusa per diversi giorni perché un pino mediterraneo era crollato causando tre feriti (48) (49). A Siligo (Sassari) il comune ha tagliato decine di alberi pericolanti, poi ha aperto un bando per regalare la legna da ardere ai cittadini con un reddito basso (50). Nel quartiere periferico di Rogoredo a Milano sono stati tagliati centinaia di alberi e arbusti perché il cosiddetto boschetto era diventato il principale luogo di spaccio in città e ora i pusher si sono trasferiti in massa in altre aree lungo la ferrovia (51). A Fasano (Brindisi) è in scena un’opera teatrale dedicata agli ulivi morti per la xylella in Puglia (52).
Nel quartiere Noce di Bologna sono state registrate polveri sottili ottanta volte superiori alla soglia massima, a causa delle aziende di bitume, del traffico di mezzi pesanti e dell’aeroporto Marconi, sotto le cui rotte si trova la zona (53) (54). Il comune di Frosinone e la regione Lazio stanno litigando perché la città vuole una deroga alle norme contro l’inquinamento per festeggiare il carnevale con il tradizionale rogo in piazza (55). Ad Aversa (Caserta) è scattato un nuovo allarme per la qualità dell’aria, pessima a causa di un mix tra roghi agricoli illegali, uso eccessivo di stufe a pellet e camini a legna, e intenso traffico automobilistico (56).
A Modena è stato inaugurato un locale in cui si fanno grattini a pagamento (57) (58). A Milano un hotel di lusso propone nel periodo olimpico, a circa quattrocento euro, massaggi basati su “un sistema neurocosmetico che supporta l’equilibrio emotivo attraverso una stimolazione sensoriale dei recettori olfattivi e cutanei” (59). A Fermo è stata arrestata una banda di rapinatori che colpiva nei centri massaggi, legando le vittime ai lettini per poi prendersi portafogli, orologi e gioielli (60).
A Livorno una consigliera comunale di Fratelli d’Italia ha detto “Viva la razza bianca” durante un incontro politico ed è stata denunciata dai suoi stessi colleghi di partito (61). A Sala Consilina (Salerno) un commerciante ha messo un cartello per vietare l’ingresso nel suo negozio alle persone che ha definito “Vu’ cumbrà” (62). A Pavia un taxista si è fermato davanti a un gruppo di attivisti lgbt+, ha abbassato il finestrino e ha messo a tutto volume la canzone fascista Faccetta nera (63).
A Mola di Bari un consigliere eletto con il centrosinistra ha postato sui social media una foto di se stesso mentre fa il saluto fascista sulla tomba di Mussolini a Predappio (Forlì-Cesena) (64). Il sedicente comitato per la remigrazione di Bolzano ha invitato altoatesini di lingua italiana e sudtirolesi di lingua tedesca a unirsi a una manifestazione contro i migranti fissata per il 28 febbraio, evento a cui è stato invitato anche l’ex generale Vannacci (65). A Torino una giornalista che aveva raccontato gli scontri di piazza del 31 gennaio, documentando anche le violenze della polizia, è stata oggetto di insulti fascisti e sessisti, oltre che a minacce di stupro e di morte (66) (67).
