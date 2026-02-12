A Milano migliaia di ragazze e ragazzi italiani di seconda generazione hanno invaso piazza del Duomo e la galleria Vittorio Emanuele per vedere un cantante e influencer egiziano che stava facendo acquisti nel negozio di Louis Vuitton (1). A Roma diverse giovani influencer sono entrate nella nuova zona recintata attorno alla fontana di Trevi per girare video senza la folla di turisti e passanti (2). A Tempio Pausania (Sassari) l’influencer miliardario Gianluca Vacchi è sotto processo con l’accusa di aver costruito una grande villa totalmente abusiva a Porto Cervo (3). A Roma un influencer si è trovato per caso nel luogo di un incidente stradale e ha girato e messo su TikTok il video del ragazzo investito e morto (4).

A Milano il noto prete e influencer Alberto Ravagnani ha pubblicato un video sui social media per pubblicizzare il libro in cui rivela perché sta lasciando la tonaca (5). Il quotidiano dei vescovi Avvenire ha risposto all’eco mediatica del caso Ravagnani raccontando la storia di un’influencer di Matera vicina ai focolarini e alla devozione popolare (6). A Montebelluna (Treviso) un parroco di 51 anni ha lasciato il sacerdozio scrivendo al papa di avere avuto molte donne, tra cui una parrocchiana, e di volere diventare padre (7) (8).

A Vallo della Lucania (Salerno) un prete è sparito da due anni e ora un altro sacerdote ha rivelato che è andato via con una donna (9) (10). A Carcare (Savona) il parroco di una chiesa in cui ci sono gravi problemi di infiltrazioni d’acqua ha lanciato una raccolta fondi per il restauro del tetto, vendendo ai fedeli le vecchie tegole a dieci euro l’una (11). A Torino è cominciato il processo contro un ex parroco di Pinerolo accusato di circonvenzione d’incapace ai danni di alcuni fedeli a cui avrebbe sottratto circa quattrocentomila euro (12). A Seregno (Monza) la curia ha inviato uno psicologo tra i fedeli di una parrocchia il cui prete, nel frattempo rimosso, è sotto processo per pedofilia (13).

A Tivoli (Roma) un dirigente locale dell’Azione cattolica, professore di religione, è stato condannato a undici anni di carcere per pedofilia (14). A Napoli alcune mamme hanno usato la chat di classe per segnalare gli avvistamenti e gli spostamenti di un presunto pedofilo, chiamando infine i carabinieri per farlo arrestare (15). A Ivrea un uomo che in Brasile era stato condannato a vent’anni per pedofilia è uscito dal carcere dopo che il tribunale di Torino ne ha negato l’estradizione perché nel paese sudamericano le carceri sono inumane (16).

A Sesto San Giovanni (Milano) agisce un gruppo di malviventi chiamati “la banda dei cani” che rapina passanti e negozianti, minacciandoli con pastori tedeschi e molossoidi aggressivi (17). A Vigevano (Pavia) un uomo ha perso la causa con l’ex moglie per ottenere l’affido condiviso del cane perché l’animale è considerato dal codice civile del 1942 un “bene mobile” e il microchip era intestato a lei, ma l’ex marito ha fatto ricorso in base a una legge del 2025 che definisce invece gli animali “esseri senzienti”, quindi non oggetti (18) (19) (20). A Milano per la prima volta le ceneri di un cane sono state tumulate in un cimitero comunale accanto a quelle della sua ex padrona, che lo aveva esplicitamente richiesto nel testamento (21). La Lega per la difesa del cane ha lanciato una campagna per regalare al/alla partner l’adozione a distanza di un cane in occasione di san Valentino (22).