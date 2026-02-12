L’esistenza del campo è la prima prova diretta del coinvolgimento dell’Etiopia nella guerra civile sudanese e segna uno sviluppo potenzialmente pericoloso, perché fornisce alle Rsf una sostanziosa riserva di nuove reclute nel momento in cui s’intensificano i combattimenti nel Sudan meridionale.

L’Etiopia ospita un campo segreto per l’addestramento di migliaia di combattenti delle Forze di supporto rapido (Rsf), un gruppo paramilitare attivo nel vicino Sudan, rivela un’inchiesta della Reuters. È l’ennesima indicazione del fatto che uno dei conflitti più sanguinosi al mondo sta trascinando al suo interno le potenze regionali africane e mediorientali.

Otto fonti, tra cui un alto funzionario del governo etiope, affermano che gli Emirati Arabi Uniti avrebbero finanziato la costruzione del campo, e fornito addestratori militari e supporto logistico. Questa rivelazione è confermata da un documento interno dei servizi di sicurezza etiopi e da un dispaccio diplomatico che la Reuters ha potuto consultare.

Non è stato possibile, però, verificare in modo indipendente il coinvolgimento degli Emirati Arabi Uniti nel progetto o le finalità del campo. In risposta a una richiesta di commenti, il ministro degli esteri emiratino ha dichiarato che il suo paese non è parte del conflitto né “in alcun modo” coinvolto nelle ostilità.

La guerra civile sudanese è scoppiata nel 2023 a causa della lotta per il potere tra l’esercito sudanese e le Rsf in vista della transizione a un governo composto da civili. Il conflitto ha causato una carestia ed è stato segnato da atrocità su base etnica. Milioni di profughi sono scappati verso l’Egitto, il Ciad, la Libia e il Sud Sudan. Entrambe le parti in guerra hanno sostenitori all’estero che alimentano la guerra, aggravando il rischio che i combattimenti si estendano ai paesi vicini.