Il progetto, lanciato nel 2011 dall’allora primo ministro Meles Zenawi (al potere dal 1995 al 2012) e portato avanti dall’azienda italiana Webuild, è stato presentato alla popolazione e al resto del mondo come una grande promessa di sviluppo per il paese. L’Etiopia ha una popolazione di 126 milioni di abitanti, ricorda l’opinionista ugandese Charles Onyango-Obbo in un articolo che pubblichiamo questa settimana su Internazionale, cioè la seconda più grande dell’Africa dopo quella nigeriana. Tuttavia la metà degli abitanti non ha ancora accesso alla rete elettrica. Quindi per Abiy – ma anche per i suoi predecessori – l’elettrificazione è una tappa forzata sulla strada dello sviluppo economico. Non importa se la diga ha causato una grave frattura diplomatica con l’Egitto e il Sudan (ne avevamo già parlato qui e qui su Internazionale), facendo salire le tensioni in tutta la regione: per il governo etiope le promesse della Gerd sono troppo grandi per poterci rinunciare.

Il 9 settembre, due giorni prima del capodanno etiope, il governo del premier Abiy Ahmed ha organizzato una cerimonia in grande stile, con ospiti vari capi di stato stranieri, per festeggiare l’inaugurazione della Grand ethiopian renaissance dam (Gerd). In costruzione da quattordici anni sul Nilo Azzurro, è la più grande centrale per la produzione di energia idroelettrica di tutta l’Africa.

Contrariamente a quanto affermato in più occasioni dal presidente statunitense Donald Trump, la Gerd – che è costata cinque miliardi di dollari – non è stata costruita con i dollari statunitensi. “Il colpo di genio politico di Meles Zenawi fu chiedere agli etiopi di finanziare la Gerd con donazioni e attraverso l’acquisto di titoli di stato di piccolo taglio. Gli investitori privati e la Banca mondiale non avevano voluto contribuire, anche dietro le pressioni dell’Egitto. Così ogni cittadino diventò un investitore”, ricorda il corrispondente dell’Economist Tom Gardner.

La maggior parte dei finanziamenti è arrivata dalle istituzioni statali ma, secondo un funzionario citato da Al Jazeera, dal 2023 al 2024 sono stati raccolti circa 21 milioni di dollari tra i cittadini. Dal 2022 al 2025 la diaspora etiope ha versato altri dieci milioni. The Reporter intervista invece Aregawi Berhe, direttore dell’ufficio di coordinamento per la partecipazione pubblica ai lavori della diga, che paragona la costruzione della diga alla storica vittoria di Adua del 1896 contro le truppe coloniali italiane e che parla di un totale di contributi individuali pari a 23,6 miliardi di birr, l’equivalente di 165 milioni di dollari statunitensi.

In vista dell’inaugurazione molti osservatori stranieri non hanno potuto fare a meno di notare che, dietro la propaganda ufficiale, le parate, la sfilata delle autorità e i fuochi d’artificio, la diga ispira un genuino senso di unità e di orgoglio nazionale, in un paese spesso diviso lungo linee etniche, reduce da una guerra devastante nel nord e ancora minacciato da numerose insurrezioni.