La diga di Kariba sta cedendo. Dalla fine degli anni cinquanta siede sul fiume Zambesi, al confine tra Zambia e Zimbabwe, in una delle gole tortuose che increspano quelle terre. Fornisce ai due paesi 1.830 megawatt di energia elettrica e racchiude le acque del bacino artificiale più grande del mondo. Nell’ultimo decennio scienziati e giornalisti hanno lanciato avvertimenti sui disastri ecologici che la diga potrebbe causare. Disastri di segno opposto.

Da una parte, le piogge scarse hanno fatto scendere talmente il livello dell’acqua che a malapena si riesce a generare elettricità. Dall’altra, quando le piogge sono intense le acque del bacino minacciano di inondare le aree circostanti. Nel 2010 l’apertura delle paratoie costrinse seimila persone a sgomberare la zona.

Il cambiamento climatico rende gli eventi meteorologici catastrofici, e quando si raggiungono certi estremi le dighe sono, be’, inflessibili. Nei periodi di siccità non si possono restringere per estrarre più forza da una quantità d’acqua minore e, peggio ancora, non si possono allargare per assorbire le alluvioni. Gli unici modi per gestire le inondazioni sono lasciar scorrere l’acqua sopra la diga o aprire uno scarico per lasciarla defluire in modo controllato. Nessuno di questi sistemi può essere applicato in sicurezza nella diga di Kariba a causa dei danni provocati dal passare del tempo.

La diga sorge su una base di gneiss e quarzite ed è costruita in calcestruzzo, con uno spessore massimo di 24 metri. L’acqua che da più di sessant’anni fluisce e precipita giù dalla diga ha scavato una fossa alla sua base e le fondamenta sono minacciate dall’erosione. Questa fossa oggi è un cratere profondo più di ottanta metri. Considerato che la facciata di pietra continua a sgretolarsi, è probabile che la diga non sia destinata semplicemente a cedere, ma a crollare. In questo caso, scriveva la Bbc nel 2014, la valle dello Zambesi sarebbe spazzata da uno tsunami così potente da abbattere un’altra diga a 160 chilometri di distanza, la Cahora Bassa, in Mozambico. Questi due disastri combinati cancellerebbero il 40 per cento dell’energia idroelettrica prodotta nell’Africa meridionale.

Allo stesso tempo le stagioni calde sempre più lunghe hanno prosciugato il bacino, facendo scendere il livello dell’acqua ai minimi storici. Le interruzioni di corrente causate dalla siccità sono diventate una realtà quotidiana per famiglie e aziende. La Banca mondiale finanzia alcuni progetti per mettere in sicurezza la diga, ma ogni tentativo di aggiustarla o ingrandirla rischia invece di indebolirla ancora di più. Che l’acqua sia troppo alta o troppo bassa, in gioco c’è la vita di milioni di persone, per non parlare dell’ambiente naturale.

È una storia di ordinaria e apparentemente inevitabile follia degli esseri umani. Uno dei nostri sforzi più ambiziosi per imbrigliare la potenza della natura ci ha esposti ai suoi capricci. È un fallimento del nostro potere di fare previsioni? Quando parliamo di cambiamento climatico, parliamo della nostra incapacità di prevedere e controllare quello che succederà, del fatto che non possiamo bagnarci due volte nello stesso fiume. E, per molti versi, siamo fuori tempo massimo. Non seguiamo più il ritmo delle relazioni circolari tra sole, pioggia e terra. Ci siamo condannati da soli, ci siamo preclusi la possibilità di imboccare sentieri che si biforcano, di usare i verbi al congiuntivo, il modo che indica ciò che immaginiamo o desideriamo. I rami di un fiume ci fanno pensare a come potrebbero o dovrebbero essere. Il congiuntivo invece – quando parliamo di fiumi, o di tempo – non va in un’unica direzione. Se ci voltiamo indietro è chiaro: non doveva andare per forza così.