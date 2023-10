Il 25 settembre, in occasione di un vertice sull’edilizia abitativa, il ministro tedesco dell’economia, il verde Robert Habeck, ha annunciato che il governo bloccherà un pacchetto di misure studiato per aumentare l’efficienza energetica dei nuovi edifici costruiti in Germania. “A causa delle difficili condizioni del settore edilizio, legate all’aumento dei tassi d’interesse e all’aumento dei costi provocato dall’inflazione, non è possibile per il momento rendere obbligatoria l’applicazione dello standard energetico EH-40”.

Il programma dell’esecutivo formato dai socialdemocratici dell’Spd, dai Verdi e dai liberali dell’Fdp prevedeva l’introduzione dell’EH-40 a partire dal 2025. Secondo gli esperti, questo standard permette di ridurre del 40 per cento i consumi energetici di un’abitazione. La misura era osteggiata dalle aziende edilizie e dall’associazione dei comuni tedeschi, secondo i quali è troppo costosa e farà aumentare eccessivamente il prezzo degli immobili. Nei primi sei mesi del 2023 le licenze per nuovi lavori di costruzione sono diminuite del 27 per cento, mentre nel secondo trimestre i prezzi immobiliari sono aumentati di quasi il 9 per cento.

Le parole di Habeck hanno suscitato forti polemiche, soprattutto da parte delle associazioni ambientaliste tedesche, scrive il quotidiano Die Tagesezeitung. “Il ritardo sugli obiettivi della transizione si aggraverà”, ha sottolineato Barbare Metz, della Deutsche Umwelthilfe. Ma la Germania non è l’unico paese a fare marcia indietro in questo ambito. In Irlanda la centrale elettrica della contea di Clare, alimentata a carbone, sarà tenuta aperta fino al 2029 per assicurare le forniture di energia elettrica necessarie al fabbisogno nazionale. Nei progetti iniziali l’impianto doveva chiudere nel 2025 per fare spazio a un grande centro per la produzione di energia pulita.