Il piano di Shenzhen non riguarda solo le auto elettriche, ma anche quelle con motore a combustione: “Nel 2023”, continua il Financial Times, “la Cina ha superato il Giappone come principale esportatore mondiale di auto, vendendone all’estero cinque milioni. Il valore delle esportazioni è aumentato del 74 per cento rispetto al 2022, fino a 78 miliardi di dollari”. Non è un caso: secondo le stime della società di ricerche Bernstein, attualmente la Cina è in grado di produrre quaranta milioni di veicoli all’anno, ma la domanda interna ne può assorbire al massimo 25 milioni.

Saranno forniti servizi come l’assicurazione delle esportazioni, rimborsi fiscali più veloci e finanziamenti agevolati agli acquirenti esteri di auto cinesi. Le aziende locali sono state invitate a comprare più navi da carico, in modo che con il tempo la Cina possa disporre di una propria flotta per il trasporto dei veicoli. La Byd, leader mondiale delle auto elettriche, ha commissionato a gennaio una nave in grado di contenere settemila veicoli e ha cominciato a fare spedizioni verso la Germania.

L’amministrazione comunale di Shenzhen, la metropoli del sud della Cina dove si concentra la maggior parte delle aziende tecnologiche del paese asiatico, ha presentato un piano per espandere l’esportazione di automobili. “Un’iniziativa destinata ad accrescere le paure occidentali per il futuro della propria industria manifatturiera”, scrive il Financial Times . Le autorità hanno annunciato 24 misure, tra cui sussidi all’apertura di fabbriche, la creazione di nuove rotte marittime e la concessione ad altre venti aziende della licenza di esportare auto usate.

Le notizie che arrivano da Shenzhen preoccupano l’occidente, che teme di essere sommerso da prodotti cinesi di buona qualità e con prezzi convenienti in molti settori, non solo quello automobilistico. Il Wall Street Journal parla di un nuovo “shock cinese” in arrivo, come quello della fine degli anni novanta e dei primi anni duemila, quando nel mondo cominciarono a circolare enormi quantità di prodotti a basso costo fabbricati nel paese asiatico.

“Ora potrebbe esserci un seguito, visto che Pechino punta ancora sulle esportazioni del settore manifatturiero per rilanciare la crescita economica. Le sue fabbriche stanno producendo più auto, macchinari e dispositivi elettronici di quanti ne possa assorbire la domanda interna. Sostenute da prestiti a tassi bassi e da generosi aiuti di stato, le aziende cinesi sono pronte a lanciare i loro prodotti sui mercati esteri”. È in questo modo che Pechino vuole realizzare l’obiettivo di crescita stabilito per il 2024: il 5 per cento.

La differenza è che questa volta lo shock dovrebbe arrivare con merci molto più sofisticate e competitive. Secondo un recente studio dell’azienda di ricerca e consulenza Rhodium Group, “in passato le aziende cinesi non riuscivano a stare al passo della Germania nella produzione di macchinari avanzati e di auto e nel campo della chimica. Ma ora tutto sta cambiando”. In alcuni settori – per esempio la siderurgia, il solare, la metallurgia – i tedeschi “cominciano a sentire sul collo il fiato dei cinesi”.

Di conseguenza, mentre negli anni scorsi i vertici della politica e dell’industria in Germania erano a favore di un forte impegno in Cina, oggi parlano di “una concorrenza sleale che minaccia i posti di lavoro e il benessere nazionale”. Per lunghi anni le esportazioni della Germania in Cina sono cresciute con tassi a doppia cifra, poi nel 2023 hanno registrato un forte calo dopo aver raggiunto il picco l’anno precedente: una ragione è il rallentamento della crescita cinese, ma ha influito anche il cambiamento dello scenario globale e dei rapporti tra i due paesi.