Quattro anni fa la Unilever, multinazionale britannica dei beni di largo consumo con circa quattrocento marchi all’attivo, ha abbandonato la sua sede nei Paesi Bassi per concentrarsi sul Regno Unito. Oggi si appresta a quotare in borsa l’unità dedicata ai gelati, che vale circa 17 miliardi di euro, e deve scegliere tra la piazza di Londra e quella di Amsterdam. Ma al momento la City è in netto vantaggio, scrive Bloomberg. Hein Schumacher, l’amministratore delegato della Unilever, ha dichiarato che il clima per gli affari nei Paesi Bassi non è più favorevole come un tempo. Soprattutto per le aziende che impiegano personale proveniente da tutto il mondo.

Il caso della Unilever è solo uno degli effetti prodotti dalle politiche populiste antimmigrazione che riscuotono consensi crescenti nell’opinione pubblica olandese, come dimostra il successo alle elezioni legislative del 22 novembre 2023 del Partito per la libertà di Geert Wilders. Il leader xenofobo non guiderà il prossimo governo, ma ha acquisito un forte peso politico in un paese in cui nel 2022 l’arrivo di stranieri è aumentato del 60 per cento e tutti i principali partiti propongono ormai misure restrittive dell’immigrazione.

Alcune decisioni del precedente governo hanno ridotto le agevolazioni fiscali per gli immigrati e hanno introdotto un tetto al numero di studenti stranieri che possono iscriversi alle università olandesi. Una svolta decisamente negativa per un paese da sempre noto per la sua apertura. Anche molte aziende olandesi multinazionali stanno pensando di andare via. Per esempio la Boskalis Westminster, che fornisce servizi per la costruzione e la manutenzione di infrastrutture marittime in tutto il mondo, sottolinea Bloomberg.