Di recente tra le varie classifiche stilate dal Fondo monetario internazionale quella dei paesi con il più alto pil pro capite a parità di potere d’acquisto nel 2024 si è fatta notare per una nuova entrata: al decimo posto ha fatto capolino il piccolo stato sudamericano della Guyana, un paese petrolifero in forte ascesa. È in compagnia di colossi energetici come gli Stati Uniti, la Norvegia e il Qatar e di paradisi fiscali del calibro del Lussemburgo (primo in classifica con 143.743 dollari per abitante), dell’Irlanda, del Liechtenstein, del principato di Monaco e delle isole Cayman.

Un risultato eccezionale per un paese di ottocentomila abitanti che fino a poco tempo fa era uno dei più poveri del Sudamerica. Il merito è dei suoi ricchissimi giacimenti di petrolio: nel 2015 un consorzio di aziende guidato dalle statunitensi ExxonMobil e Hess e dalla cinese China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) cominciò a fare scoperte significative al largo delle coste. Negli anni successivi sono stati individuati più di trenta giacimenti, che secondo le stime dovrebbero contenere almeno undici miliardi di barili di greggio, quanto le riserve dell’Ecuador, dell’Argentina e della Colombia messe insieme. Finora le aziende petrolifere hanno investito in Guyana 55 miliardi di dollari, ma in futuro lo sforzo dovrebbe moltiplicarsi.

Il petrolio ha trasformato profondamente il paese, che nel 2023 ha incassato grazie al greggio 1,6 miliardi di dollari. Negli ultimi cinque anni, scrive Bloomberg, l’economia nazionale è quadruplicata, diventando per due anni consecutivi quella con il più alto tasso di crescita al mondo (nel 2022 è stato addirittura del 62 per cento). “I giacimenti sono così ricchi in rapporto alla popolazione che, secondo alcune previsioni, la Guyana supererà il Kuwait come principale produttore di greggio pro capite”. Tanta ricchezza fa gola anche ai vicini: non è un caso che di recente il Venezuela abbia ammassato truppe al confine, vantando diritti sulla regione dell’Essequibo.