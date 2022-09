Da più di un mese a Jackson, la capitale del Mississippi, è in corso una grave crisi idrica, cominciata dopo che le piogge intense hanno fatto esondare il fiume Pearl, bloccando il principale impianto per la gestione delle acque della città. Gli abitanti, che sono circa 150mila, non possono bere l’acqua che gli arriva a casa e sono stati invitati dalle autorità a bollirla prima di usarla. Il 29 agosto il sindaco Chokwe Antar Lumumba ha dichiarato l’emergenza idrica; il giorno dopo Tate Reeves, il governatore del Mississippi, ha dichiarato lo stato d’emergenza statale e ha chiesto l’intervento della guardia nazionale per distribuire bottiglie d’acqua alla popolazione; e infine il presidente Joe Biden ha dichiarato lo stato d’emergenza federale.

Una tripla emergenza per rispondere a una situazione in realtà tutt’altro che eccezionale. Il sistema idrico di Jackson è in crisi da anni. Nel febbraio 2021 una violenta tempesta ha messo fuori uso il sistema per un mese. Anche quando l’acqua arriva ai rubinetti, gli abitanti devono spesso bollirla e pagano bollette molto alte per un’acqua che non è sempre sicura da bere. Il Washington Post ha raccontato la storia di Roshonda Snell, una donna di 32 anni che lavora in un albergo. Snell e la sua famiglia non hanno mai bevuto l’acqua del rubinetto. Spendono buona parte di un sussidio che ricevono dal governo per comprare quella in bottiglia.

La famiglia di Snell è afroamericana, come l’82 per cento della popolazione di Jackson. La città ha anche uno dei livelli di povertà più alti del paese, con il 25 per cento degli abitanti in condizioni di indigenza. Questo spiega perché molti giornali statunitensi stanno descrivendo la crisi di Jackson come una sorta di tempesta perfetta in cui si fondono molti dei problemi degli Stati Uniti di oggi: discriminazione razziale, povertà, vulnerabilità delle infrastrutture e crisi climatica. Lo racconta bene un articolo di Bloomberg che pubblichiamo questa settimana su Internazionale (gratuito per i lettori di Americana).

Verso il pericolo

La crisi idrica di Jackson chiama in causa la questione forse più importante dei prossimi decenni, negli Stati Uniti come in Europa: l’adattamento alle conseguenze della crisi climatica. Una parte importante del problema, a mano a mano che le condizioni climatiche peggiorano, riguarda posti dove le persone decidono di vivere. Da questo punto di vista gli Stati Uniti non sono posizionati bene. Un articolo di Vox spiega che negli ultimi anni gli americani hanno continuato a spostarsi nelle zone del paese più a rischio per via degli eventi climatici estremi e si sono invece allontanati da quelle più sicure.

“Secondo un’analisi pubblicata all’inizio di agosto dall’Economic innovation group, dieci delle quindici contee che nel 2021 hanno registrato il maggior numero di arrivi si trovavano nel sudovest, zone che soffrono di una carenza cronica di acqua. Dal 2012 altri 2,8 milioni di persone si sono trasferite in contee che hanno trascorso la maggior parte dell’ultimo decennio in condizioni di siccità grave o eccezionale”. In cima alla classifica c’è la contea di Maricopa, in Arizona. Lì si trova Phoenix, una metropoli costruita nel deserto dove il sole splende più che in qualsiasi altra grande città del pianeta e che ha una media di 110 giorni all’anno con temperature massime di almeno 37,7 gradi. A Phoenix la temperatura media è aumentata di 2,5 gradi rispetto alla metà del secolo scorso. Nel 2021 nella contea di Maricopa 338 persone sono morte a causa del caldo.