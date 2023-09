L’estate del 2023, quando le temperature hanno raggiunto nuovi record in varie zone del mondo, sarà forse ricordata per come ha cambiato il rapporto delle persone con l’aria condizionata, almeno in occidente. Quello che fino a non molto tempo fa era considerato un accessorio, è diventato un bene irrinunciabile. Come ha scritto il Washington Post, “abbiamo di fronte un futuro in cui dipenderemo dalle prestazioni perfette e continue dell’aria condizionata come molte persone dipendono da farmaci salvavita, come gli aerei dipendono dal controllo del traffico nei cieli e come una colonia sulla Luna o su Marte dipenderebbe da fonti continue di ossigeno e acqua. È una tecnologia così profondamente radicata nella nostra vita quotidiana e sempre più importante per la nostra sopravvivenza, che quando ci pensiamo non è con piacere, come un lusso, o con orgoglio, come una dimostrazione dell’ingegno umano. Ci ricorda invece la nostra fragilità. Man mano che la zona di pericolo per l’eccesso di calore si allarga, il condizionatore d’aria si unisce alla caldaia come strumento essenziale per un numero sempre maggiore di persone”.

Questa dinamica riguarda anche gli statunitensi, da sempre molto più dipendenti dall’aria condizionata rispetto a noi europei (secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, negli Stati Uniti più del 90 per cento delle abitazioni dispone di un sistema di raffreddamento artificiale). L’articolo del Washington Post contiene tre mappe molto interessanti: mostrano la necessità di fare ricorso all’aria condizionata nelle varie zone del paese e in periodi storici diversi. Sono state elaborate in base all’indice di calore, che misura la temperatura e l’umidità per valutare la sensazione di caldo all’esterno.

“All’inizio degli anni ottanta negli Stati Uniti c’era bisogno dell’aria condizionata per 61 giorni all’anno, cioè il 66 per cento del periodo che va da luglio a settembre. Oggi c’è bisogno dell’aria condizionata per circa il 71 per cento dei giorni estivi. Entro il 2060 si prevede che il numero di giorni estivi in cui sarà necessaria l’aria condizionata aumenterà ulteriormente, raggiungendo l’87 per cento”. Dalla mappa si capisce che tra quarant’anni saranno pochissime le zone dove si potrà fare a meno dell’aria condizionata, anche perché le estati dureranno sempre di più. Anche se la scienza sta facendo passi avanti per rendere più sostenibili le tecnologie alla base dell’aria condizionata, il suo costo ambientale resta enorme: “Rendere più freschi gli spazi interni per gli esseri umani significa rendere più caldi gli ambienti esterni per tutti gli esseri viventi, con un aumento della produzione industriale, del trasporto marittimo e del consumo di energia, tutti fattori che contribuiscono all’accumulo di gas serra”.