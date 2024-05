Il rinnovato interesse per il golfo del Messico arriva dopo la crisi provocata nel 2010 dal disastro della Deepwater horizon, la più grave perdita di petrolio nella storia degli Stati Uniti. La Deepwater horizon, un impianto per la trivellazione dei fondali di proprietà dell’azienda svizzera Transocean, poteva operare in acque profonde fino a 2.400 metri e scavare pozzi fino a 9.100 metri. Il 20 aprile 2010, mentre completava la perforazione del pozzo Macondo per conto del colosso britannico Bp – a una profondità di circa quattrocento metri al largo della Louisiana – un’esplosione innescò un violento incendio provocando la morte di undici persone e il ferimento di altre diciassette.

A chi accusa i colossi energetici quanto meno di incoerenza, osserva il New York Times , i manager e gli esperti del settore rispondo che le piattaforme petrolifere offshore, come quelle del golfo del Messico, “non sono fondamentali solo perché procurano carburante alle automobili e ai camion o alimentano le centrale elettriche”, ma anche perché producono molte meno emissioni rispetto agli impianti d’estrazione sulla terraferma. Secondo la National ocean industries association, un’organizzazione che rappresenta le aziende che gestiscono piattaforme offshore per il greggio e il gas e per la produzione di energia eolica, un barile estratto nelle acque del golfo del Messico produce un terzo in meno delle emissioni legate a quello estratto da un qualsiasi pozzo scavato nel suolo degli Stati Uniti.

I governi e le grandi aziende da tempo si sono impegnati a ridurre drasticamente, se non proprio eliminare, le loro emissioni di gas serra entro il 2050. Eppure le compagnie petrolifere sono convinte che il mondo continuerà a chiedere petrolio e gas ancora per decenni. E per soddisfare questa domanda hanno anche ripreso a trivellare sempre più in profondità i fondali del golfo del Messico.

Ad agosto 2023 il Bureau of ocean energy management aveva ristretto l’area disponibile per le trivellazioni da 295mila a 271mila chilometri quadrati. Ma a novembre un tribunale ha bloccato il provvedimento, racconta il New York Times, e appena un mese dopo le compagnie petrolifere hanno offerto 382 milioni di dollari per assicurarsi il diritto di estrarre più greggio e gas nell’area.

Dopo il 2010 l’estrazione di greggio nel golfo del Messico era rallentata drasticamente, ma negli ultimi anni ha cominciato a crescere di nuovo, provocando le proteste delle organizzazioni ambientaliste e dei climatologi che si battono per una transizione più rapida verso le fonti energetiche rinnovabili. Da tempo gli Stati Uniti estraggono greggio a ritmi senza precedenti. Tuttavia i danni causati dal disastro della Deepwater horizon, che ha distrutto la flora e la fauna marina e le coste, oltre a mettere in ginocchio l’industria ittica, avevano spinto l’amministrazione guidata a Joe Biden a limitare la concessione di licenze d’estrazione nel golfo.

Due giorni dopo la piattaforma si rovesciò depositandosi sul fondale. Le valvole di sicurezza all’imboccatura del pozzo non funzionarono correttamente e il greggio cominciò a uscire senza controllo. La perdita fu fermata solo il 4 agosto, lasciando una “marea nera” – milioni di barili di petrolio – sulle acque di fronte alla Louisiana, al Mississippi, all’Alabama e alla Florida, oltre alla frazione più pesante del greggio che aveva formato grossi ammassi sul fondale marino. Quello della Deepwater horizon è stato il disastro ambientale più grave della storia americana, superando di più di dieci volte, per quantità di greggio versato, quello della Exxon Valdez, la petroliera che s’incagliò in una scogliera del golfo dell’Alaska nel marzo 1989. Alla Bp è costato più di 65 miliardi di dollari in risarcimenti e rimozione dei danni.

Al centro del rinnovato interesse per il golfo del Messico, scrive Bloomberg, c’è un ricco giacimento chiamato Kaskida, scoperto nel 2006 dalla squadra della Bp, ma praticamente dimenticato in seguito al disastro del 2010. Anche perché conteneva sì greggio per miliardi di dollari, ma all’epoca il suo sfruttamento richiedeva una tecnologia che ancora non esisteva: “Il petrolio si trovava molto in profondità ed era coperto da un sottile strato di sale, sotto il quale c’erano una pressione e una temperatura tali che rischiavano, una volta aperto il pozzo, di far schizzare fuori il greggio in modo incontrollato, facendolo spargere sul fondale marino”.

In questi anni, però, la Bp e gli altri colossi petroliferi hanno investito nello sviluppo di piattaforme all’avanguardia in grado di lavorare con i giacimenti come Kaskida. È per questo che di recente Murray Auchincloss, l’amministratore delegato della Bp, ha potuto dichiarare agli investitori: “È il momento di rimettere mano al giacimento dopo 15 anni”. Se tutto va bene, la Bp avvierà le operazioni per lo sfruttamento di Kaskida entro la fine del 2024.

Anche gli altri gruppi energetici, in particolare la Chevron e la Shell, stanno lavorando a progetti simili. Già oggi nella parte del golfo sotto la giurisdizione statunitense si estraggono 1,8 milioni di barili al giorno, pari al 10 per cento della produzione nazionale. “Se il golfo del Messico fosse uno stato”, sottolinea Bloomberg, “sarebbe il secondo produttore di greggio dopo il Texas”. Ma gli esperti prevedono che nel giro di pochi anni si possa arrivare a 2,3 milioni di barili al giorno.