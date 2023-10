“La regione mediorientale è più tranquilla oggi di quanto non lo sia stata in due decenni”. Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, è stato sbeffeggiato per queste parole pronunciate appena dieci giorni prima dell’attacco di Hamas e della rappresaglia di Israele contro la Striscia di Gaza. Parlando a una conferenza della rivista The Atlantic, Sullivan aveva osservato con soddisfazione: “La quantità di tempo che devo dedicare alle crisi e ai conflitti in Medio Oriente oggi, rispetto a tutti i miei predecessori dai tempi dell’11 settembre 2001, è significativamente ridotta”.

Andando oltre l’aspetto ironico della cosa, mi sembra che la posizione di Sullivan sintetizzi bene il problema fondamentale della strategia degli Stati Uniti in Medio Oriente. In sostanza, da anni Washington tende a rapportarsi con quella regione sulla base di come vorrebbe che andassero le cose, invece che adattandosi a come le cose vanno realmente.

Da almeno quindici anni, cioè da quando Barack Obama ha preso il posto di George W. Bush, una delle priorità degli Stati Uniti in politica estera è stata ridurre progressivamente il proprio impegno in Medio Oriente per concentrarsi su fronti considerati più importanti rispetto all’interesse nazionale. Questa valutazione, condivisa dalla maggior parte dei politici sia democratici sia repubblicani, nasceva dalla presa d’atto di una serie di fallimenti – nella lotta al terrorismo e nella costruzione di istituzioni solide in Afghanistan e in Iraq – per cui il paese aveva pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane, risorse economiche e reputazione internazionale.