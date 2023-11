Per la verità le accuse contro Ford erano molto più serie. Alla fine del 1922 il New York Times pubblicò un articolo in cui riportava le “voci” che giravano a Berlino secondo cui Ford aveva finanziato Adolf Hitler e il suo movimento nazista. Su un muro dell’ufficio di Hitler, affermava il giornale, campeggiava una grande foto dell’imprenditore statunitense e su un tavolo c’erano delle copie di un libro intitolato L’ebreo internazionale. Il problema principale del mondo. Il volume raccoglieva articoli pubblicati sul Dearborn Independent, un giornale che l’imprenditore aveva comprato nel 1919. Hitler negò di aver ricevuto finanziamenti da Ford, ma non nascose di essersi ispirato a lui. “Guardiamo a Heinrich Ford come al leader del crescente movimento fascista in America”, disse nel 1923, diversi anni prima di arrivare al potere. “Ammiriamo in particolare la sua politica antiebraica, che è la piattaforma del fascismo bavarese”.

Dopo che Musk ha comprato il social network Twitter (oggi conosciuto come X), sono aumentati sulla piattaforma i discorsi d’odio antisemiti. Un fatto che è stato denunciato da molte associazioni, a cominciare dall’Anti-defamation league (Adl), un’organizzazione non profit che da più di un secolo tiene traccia degli attacchi contro gli ebrei negli Stati Uniti. Musk ha risposto accusando l’Adl di “voler uccidere” il suo social network, ha detto di voler fare causa ai suoi dirigenti e ha anche mostrato apprezzamento per i post con l’hashtag #BanTheAdl, banniamo l’Adl. A settembre, cioè prima dell’attacco di Hamas contro Israele, ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ma si è rifiutato di denunciare con forza l’antisemitismo e di impegnarsi a combatterlo su X.

L’antisemitismo di Henry Ford è un fatto molto noto negli Stati Uniti, ma secondo Daniel Schulman, che ha scritto un libro sul contributo degli ebrei alla società statunitense e un articolo sull’Atlantic, negli anni è diventato “una spiacevole nota a piè di pagina di una carriera ricca di storia, solo un triste capitolo della vita di Ford”. In realtà, sostiene Schulman, l’odio contro gli ebrei è una parte molto significativa dell’eredità dell’imprenditore, perché ha prodotto risultati che si possono osservare ancora oggi. “Si può intravedere l’influenza di Ford nell’antisemitismo disinvolto di Donald Trump, in particolare nei riferimenti ai ‘globalisti’ e alle ‘banche internazionali’ che complottano segretamente con uno dei suoi rivali democratici per indebolire gli Stati Uniti; nelle prese di posizione di Elon Musk, secondo cui il banchiere George Soros ‘sembra non volere altro che la distruzione della civiltà occidentale’; e nell’aumento delle aggressioni e dei crimini d’odio contro gli ebrei in tutto il mondo, compresa la strage del 2018 alla sinagoga Tree of Life di Pittsburgh”.

Secondo le ricostruzioni storiche, le tendenze antisemite di Ford cominciarono a manifestarsi dopo lo scoppio della prima guerra mondiale. “So chi ha causato la guerra: i banchieri ebrei tedeschi!”, disse a un suo amico nel 1915. Da quel momento in poi la sua ostilità si rivolse principalmente contro l’imprenditore Jacob Schiff, nato a Francoforte e trasferitosi negli Stati Uniti nella seconda metà dell’ottocento, sui soci di Schiff nella banca d’investimento Kuhn, Loeb & Co. e sui rappresentanti della dinastia bancaria Warburg, che avevano stretti legami personali e professionali con Schiff e la sua famiglia”.

L’interesse di Ford per Schiff e per i Warburg fu stimolato da Boris Brasol, un uomo che era emigrato negli Stati Uniti dalla Russia dopo la rivoluzione bolscevica del 1917. Brasol aveva lavorato per il ministero della giustizia russo ed era un membro dei Centoneri, un’organizzazione ultranazionalista formata da persone fedeli allo zar che avevano organizzato molti pogrom antiebraici in Russia. “Mentre negli Stati Uniti erano in piena isteria anticomunista, Brasol diventò un investigatore dell’intelligence militare statunitense, che cercava di estirpare i radicali e gli agitatori stranieri. Il russo fornì ai suoi superiori un flusso costante di informazioni sul gruppo che considerava l’elemento più sovversivo di tutti: gli ebrei. E sopratutto fu responsabile della diffusione su larga scala del documento alla base dell’antisemitismo moderno, i Protocolli degli anziani di Sion”. Si tratta di un documento falso creato per dimostrare l’esistenza di un piano degli ebrei per distruggere la civiltà cristiana e ottenere il controllo globale. Fu pubblicato per la prima volta in Russia nel 1903, ma il testo cominciò a circolare dopo la rivoluzione russa, quando Brasol e altri zaristi lo promossero per dimostrare che la rivolta – e il bolscevismo in generale – faceva parte di un piano internazionale degli ebrei.