Gli Stati Uniti si sono dovuti muovere quindi in un contesto complicato avendo poco margine di manovra, mentre sul fronte interno e sulla scena internazionale crescevano il malumore e le proteste nei confronti della Casa Bianca, accusata di essere immobile e impotente davanti alla crisi umanitaria in corso a Gaza. In realtà sono stati due mesi molto intensi per la diplomazia statunitense, e il modo in cui Biden si è mosso aiuta a capire come tende ad affrontare le crisi e le trattative complicate in generale, oltre che a farsi qualche idea su come potrebbe evolversi la posizione americana nei prossimi mesi.

Le difficoltà diplomatiche e geopolitiche degli Stati Uniti in Medio Oriente sono emerse subito dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre e l’intervento israeliano nella Striscia di Gaza. Molti commentatori sottolineavano ( anche su Internazionale ) che il rapporto di lunga data di Washington con Israele impediva all’amministrazione Biden di apparire come un mediatore credibile agli occhi dei paesi mediorientali, e questo elemento faceva crescere la diffidenza del cosiddetto “sud del mondo” nei confronti degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, il legame stretto con Tel Aviv non dava nemmeno grandi strumenti all’amministrazione Biden per condizionare in modo significativo la strategia militare del governo di Benjamin Netanyahu.

Quando il governo israeliano si è avviato proprio su quella strada, la Casa Bianca ha deciso che non sarebbe riuscita a far cambiare idea all’alleato e ha cominciato a lavorare su obiettivi più limitati e realizzabili, in particolare sulla liberazione degli ostaggi sequestrati dal gruppo radicale palestinese. Non solo perché c’erano anche degli americani nella mani di Hamas, ma anche con l’idea che a un certo punto si potessero usare i canali aperti in quel modo per lavorare a una via d’uscita dalla crisi e magari come punto di partenza per rilanciare dei negoziati sulla questione palestinese.

In un clima politico molto polarizzato, questo modo di procedere tende a radicalizzare gli oppositori e a scontentare i sostenitori e porta a perdere consensi. L’indice di popolarità di Biden era basso già prima della crisi in Medio Oriente, nonostante i risultati non trascurabili ottenuti in politica interna, ed è sceso ulteriormente dopo lo scoppio della guerra. Questo si spiega almeno in parte con il fatto che Biden si è rifiutato di ascoltare sia i repubblicani, convinti che per risolvere il conflitto bisogna incoraggiare le inclinazioni più aggressive di Israele, sia buona parte dei democratici, sicuri invece che le critiche pubbliche nei confronti del governo di Netanyahu porteranno alla pace.

È un modo tipico di fare politica di Biden, inaugurato ai tempi in cui cercava di mediare difficili accordi al congresso (fu eletto al senato per la prima volta nel 1972) e perfezionato sulla politica estera da vicepresidente durante i mandati di Barack Obama (2009-2016). È l’approccio che in questi tre anni da presidente gli ha permesso di far approvare leggi importanti al congresso nonostante una maggioranza molto risicata e l’aspro scontro tra i partiti.

Per la verità il malcontento nei confronti di Biden per la gestione della crisi in Medio Oriente si è manifestato anche dentro la Casa Bianca, a dimostrazione del fatto che questa guerra sta mettendo in difficoltà il presidente molto più di quella in Ucraina. Il Washington Post ha raccontato che all’inizio di novembre venti persone dello staff della Casa Bianca hanno chiesto un incontro con i principali consiglieri di politica estera del presidente, per esprimere preoccupazione per le migliaia di morti civili a Gaza e per capire quale fosse la visione dell’amministrazione sul futuro della regione.

Secondo l’articolo, i consiglieri di Biden hanno risposto che un atteggiamento più duro nei confronti di Israele avrebbe ridotto ulteriormente la capacità di condizionare le azioni del governo alleato, e hanno detto che gli Stati Uniti avrebbero proseguito con una strategia sue due binari: da una parte il sostegno pubblico agli obiettivi di guerra di Israele, dall’altra le pressioni in privato per convincere il governo di Tel Aviv a ridurre le vittime civili a Gaza e a lavorare a una soluzione di lungo periodo che tenga conto del diritto dei palestinesi all’autodeterminazione.

Washington ha anche messo in guardia Tel Aviv sui rischi di occupare di nuovo in modo permanente la Striscia di Gaza e ha minacciato sanzioni contro i coloni israeliani in Cisgiordania, uno dei principali ostacoli a una soluzione alla questione israelo-palestinese. In questo contesto sono partiti gli sforzi diplomatici, che hanno coinvolto Qatar ed Egitto, per ottenere una pausa dei bombardamenti, consentire lo scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi e far passare gli aiuti umanitari.