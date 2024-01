“Giovedì Nikki Haley, l’unica sfidante di Trump, ha cominciato un evento con dieci minuti di anticipo e se n’è andata tre minuti dopo l’inizio previsto, mentre alcuni giornalisti stavano ancora arrivando. Non aveva altri eventi in programma fino a un incontro con gli elettori in tarda serata, trasmesso dalla Cnn”, ha scritto Tani. L’emittente Cbs aveva messo in programma un dibattito tra i candidati repubblicani in Nevada a febbraio, ma lo ha cancellato in autunno temendo – correttamente – che a quel punto la corsa sarebbe già stata decisa.

Questa staticità è un problema prima di tutto per i mezzi d’informazione, che perdono spettatori e lettori, e di conseguenza pubblicità e soldi. Se ne è occupato qualche giorno fa Max Tani su Semafor . Seguendo le primarie in New Hampshire, Tani si è accorto che c’erano meno giornalisti del solito e che molti eventi elettorali si svolgevano stancamente, senza il fermento che c’è generalmente in questa fase delle primarie.

Poi è cambiato anche l’approccio di molti mezzi d’informazione, dopo anni a ragionare su come gestire un politico così controverso che a un certo punto è diventato anche pericoloso. Ha scritto McKay Coppins sull’Atlantic : “Le principali reti televisive via cavo non trasmettono i suoi discorsi in diretta come facevano un tempo, per paura di essere accusate di amplificare le sue bugie. In questi giorni, Trump esiste nella mente di molti americani come una sagoma nebulosa – formata da nozioni preconcette e impressioni obsolete – invece che come una persona reale che ogni giorno dice al paese chi è e cosa vorrebbe fare in un secondo mandato”.

Ma forse la ragione principale del calo di interesse è che anche Trump è diventato noioso. Scrive Tani: “Somiglia a quelle vecchie rock band che vanno in tour con un nuovo album: provano qualcosa del nuovo repertorio, ma per lo più si limitano a suonare i successi che il pubblico conosce. Il comizio che ha organizzato il 19 gennaio a Concord, in New Hampshire, aveva tutti gli elementi dei suoi eventi degli ultimi otto anni: ha attaccato po’ gli avversari repubblicani, ormai senza speranze; ha recriminato sul Russiagate, l’inchiesta del 2016 sui suoi rapporti con la Russia; ha letto il testo di The snake, canzone tormentone della sua campagna elettorale del 2016; ha invocato la pena di morte per le persone condannate per spaccio di droga. Un sostenitore cantava “Build the wall”, costruiamo il muro, altri urlavano “Lock her up”, arrestatela (slogan un tempo dedicato a Hillary Clinton, oggi alla vicepresidente Kamala Harris). Se non fosse per i riferimenti alle elezioni del 2020 e ai processi in corso, sarebbe difficile dire in che anno ci troviamo”.

Gli indici d’ascolto e di lettura confermano la diminuzione dell’attenzione. Il traffico di notizie politiche sui siti è in calo rispetto alle primarie presidenziali del 2020 e del 2016. Gli ascolti televisivi per i caucus dell’Iowa sono stati pessimi. Non si è salvata neanche Fox News, l’emittente di destra che in pratica ha lanciato la carriera politica di Trump. Questa stanchezza potrebbe essere un problema soprattutto per i democratici, che sperano in una campagna elettorale concentrata sull’ex presidente, in modo da nascondere i punti deboli di Biden e per poter inquadrare l’elezione come una scelta tra la difesa della democrazia e il rischio di una svolta autoritaria.