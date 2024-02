L’ostentazione della crudeltà è forse il tratto politico più caratteristico della destra radicale occidentale. Gli Stati Uniti, come l’Europa, ne danno prova di continuo. Il 25 gennaio lo stato dell’Alabama ha eseguito la prima condanna a morte della storia con il metodo dell’inalazione di azoto, che secondo le Nazioni Unite potrebbe essere assimilato a una forma di tortura. Altre dimostrazioni arrivano tutti i giorni dalla frontiera con il Messico, in particolare dal tratto texano del confine. Da mesi il governatore repubblicano Greg Abbott sta promuovendo e adottando misure sempre più estreme, seguendo uno schema molto riconoscibile per noi italiani: prima si accusa la sinistra di voler lasciare le porte aperte ai migranti; poi si approvano provvedimenti di dubbia legalità, che non fanno niente per risolvere il problema, anzi lo aggravano; infine si rivendica la crudeltà per guadagnare consensi in vista delle elezioni.

A metà dicembre Abbott ha firmato una legge che tra le altre cose consente alla polizia locale di arrestare i migranti irregolari in arrivo dal Messico, con poteri che fino a quel momento spettavano alle autorità federali. Tra le misure previste per fermare l’ingresso di migranti c’era anche la costruzione di una barriera di filo spinato di circa quarantasei chilometri nella zona dove il confine tra i due paesi è determinato dal fiume Rio Grande. L’amministrazione Biden ha chiesto a un giudice di rimuovere la barriera, perché il filo spinato complicava le operazioni di intervento e monitoraggio degli agenti di frontiera federali.

Il 23 gennaio la corte suprema ha dato ragione al governo federale, consentendogli di smantellare la barriera. I repubblicani del Texas hanno fatto capire che continueranno a contestare l’autorità federale alla frontiera ed è prevedibile che nelle prossime settimane Trump prenda il testimone da Abbott, sfruttando l’aumento degli ingressi al confine per colpire Biden in campagna elettorale. Trump sta già usando la sua influenza per far saltare i negoziati al congresso, dove democratici e repubblicani cercano da settimane un accordo per mitigare la crisi alla frontiera.