Esortando i sostenitori ad agire prima che sia troppo tardi, la campagna per le presidenziali 2024 di Donald Trump avrebbe inviato mercoledì una nuova email per raccogliere fondi, sostenendo che il candidato aveva bisogno di cinque dollari per l’autobus per andare in New Jersey, in modo da poter vedere la madre malata. “Mi dispiace molto disturbarvi, ma mia madre è in un letto d’ospedale a Jersey City”, si leggeva nell’email dell’ex presidente, in cui si aggiungeva che, pur essendo riuscito a racimolare 3,50 dollari, gliene mancavano ancora cinque per il biglietto che l’avrebbe riportato a casa. “Per favore, non posso guidare perché la mia auto è stata appena sequestrata mentre ero anche io in ospedale. Ho avuto un tumore e la malaria. Mia madre ha la malaria e ha avuto un infarto. Accetto pagamenti su Venmo e Zelle”.

The Onion, sito che pubblica articoli satirici, ha scherzato così questa settimana sulla situazione economica di Donald Trump. Il 16 febbraio un giudice di New York l’ha condannato a pagare alla città un risarcimento di 355 milioni di dollari (circa 328 milioni di euro), nell’ambito di un processo civile per frode finanziaria. Trump era accusato di aver gonfiato il valore degli immobili dell’azienda di famiglia, per ingannare i finanziatori, gli assicuratori e le autorità finanziarie e ottenere così tassi migliori su prestiti bancari e polizze. Il giudice ha stabilito che l’ex presidente non potrà svolgere attività imprenditoriali né chiedere prestiti nello stato di New York per tre anni. Trump deve anche dare 83 milioni di dollari alla scrittrice E. Jean Carroll, che ha vinto una causa per diffamazione contro di lui, ed è coinvolto in quattro processi penali che gli stanno costando diversi milioni di dollari in spese legali. Considerando che ha di fatto già vinto le primarie del Partito repubblicano (il 24 febbraio ha vinto nettamente in South Carolina) e che al momento i sondaggi lo danno per favorito nella corsa contro Joe Biden, conoscere lo stato delle sue finanze è rilevante anche a livello politico.

Definire l’effettiva ricchezza di Trump non è mai stato semplice. Non ha mai reso pubbliche le sue dichiarazioni dei redditi. La sua azienda non è quotata in borsa, quindi la sua situazione finanziaria – il patrimonio personale e i guadagni che derivano dal suo impero commerciale – continua a essere avvolta nel mistero. Inchieste giornalistiche e dichiarazioni processuali hanno permesso comunque di mettere in chiaro che Trump ha sempre gonfiato, e anche di molto, il valore della sua ricchezza (e anche che paga pochissime tasse). Secondo l’ultima stima fatta da Forbes, considerata la più affidabile, il suo patrimonio, in gran parte frutto degli investimenti nel settore immobiliare e in quello alberghiero, vale 2,6 miliardi di dollari (quando si candidò per la prima volta, nel 2015, Trump disse che il suo impero valeva 9 miliardi).