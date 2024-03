Il 7 marzo Biden ha tenuto il suo terzo discorso sullo stato dell’unione al congresso. Era più importante e atteso dei precedenti, non solo perché le elezioni sono vicine ma anche perché era una delle poche occasioni che il presidente avrà da qui a novembre per parlare a tutto il paese in un contesto relativamente sicuro, cioè senza dover rispondere a delle domande che potrebbero metterlo in difficoltà o senza doversi scontrare con il candidato repubblicano, come succederà nei dibattiti televisivi.

Biden ha raggiunto l’obiettivo minimo, cioè evitare errori o gaffe, per esempio scambiando nomi di persone o di paesi, ma è improbabile che il discorso abbia dissolto i dubbi di tanti elettori che pensano sia troppo anziano per ricandidarsi. Per convincere gli americani di avere l’energia e la lucidità mentale per gestire la Casa Bianca e contemporaneamente fare una campagna elettorale nazionale, il presidente dovrà fare bene in contesti meno comodi. A quel punto naturalmente il problema dell’età non scomparirebbe, ma finirebbe in secondo piano e Biden potrebbe portare la campagna elettorale su un terreno favorevole, in cui si parla di temi concreti – aborto, economia, politica estera, immigrazione – e in cui vengono fuori i limiti caratteriali e l’estremismo politico di Trump.

Di recente sembra che la strategia dei democratici sull’esposizione di Biden sia cambiata: se fino a poco tempo fa il presidente veniva tenuto lontano dai riflettori per evitare che si mettesse nei guai, ora ha ricominciato a farsi vedere di più in pubblico, facendo interviste, incontrando influencer, registrando video per i social network. L’idea, ha scritto il New York Times, è far vedere la parte più calorosa, schietta, popolare del presidente (“let Biden be Biden”, lasciare che Biden si comporti da Biden), nella speranza che alla fine le persone possano vedere anche le sue gaffe come un segno di autenticità. In altre campagne elettorali questa strategia ha funzionato, ma in quei casi Biden era generalmente ben visto dall’opinione pubblica e tanti elettori tendevano a perdonargli comportamenti o discorsi eccentrici. Oggi invece è parecchio impopolare. E gli elettori tendono a essere molto meno indulgenti con un presidente piuttosto che con un senatore, un vicepresidente o un semplice candidato, soprattutto in un momento di generale pessimismo sulla situazione della politica e della società.