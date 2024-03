Quei film contribuirono in parte a rovinare la reputazione delle babysitter, già intaccata da alcuni film degli anni sessanta, in cui le ragazze erano state ritratte come tentatrici che seducevano i padri quando le madri non erano in casa. Per riparare il danno d’immagine negli anni ottanta fu addirittura lanciata The baby-sitters club, una serie di libri su un gruppo di adolescenti che gestiscono un’attività di babysitter e risolvono misteri nel tempo libero.

Erano film di nicchia, ma ebbero un impatto notevole, soprattutto il primo. Girato in soli venti giorni con un budget di 300mila dollari, incassò settanta milioni di dollari e diventò uno dei film indipendenti di maggior successo della storia. Nel 1983 ispirò perfino un videogioco per l’Atari 2600, in cui il giocatore doveva salvare più bambini possibile da un killer armato di coltello, vestendo i panni di una babysitter adolescente. Queste storie facevano presa sul pubblico perché riproducevano una situazione molto familiare negli Stati Uniti di quel periodo: la coppia che si prende la serata libera e chiama una ragazza, generalmente la figlia dei vicini di casa, per occuparsi dei bambini.

Negli anni settanta Hollywood scoprì una nuova protagonista per i film horror e thriller: la babysitter. Nel giro di pochi mesi, tra il 1978 e il 1979, uscì prima Halloween - La notte delle streghe di John Carpenter, in cui una giovane Jamie Lee Curtis doveva proteggere due bambini dalla furia omicida di un uomo evaso da un manicomio criminale; e poi Quando chiama uno sconosciuto, in cui una studente liceale veniva presa di mira da uno sconosciuto al telefono mentre si occupava di due ragazzini.

La babysitter è in effetti uno dei simboli più riconoscibili dell’America novecentesca. L’Atlantic ha spiegato che l’abitudine di lasciare i bambini con ragazze adolescenti nacque intorno agli anni venti, quando l’avvento di nuove tecnologie facilitò le faccende domestiche, liberando tempo per le coppie, in un periodo in cui aumentavano i salari e le possibilità di svago, in particolare il cinema, e le automobili permettevano di spostarsi più facilmente. Per milioni di ragazze americane fare la babysitter diventò una sorta di rito di passaggio: era un timido passo verso la responsabilità adulta, ma con delle protezioni, visto che non erano richieste particolari competenze. E dopo la fine della seconda guerra mondiale questa occupazione acquisì una particolare ambivalenza: “Se da una parte le babysitter erano un emblema della femminilità americana ed erano associate alla liberazione delle donne, dall’altro erano anche fonte di ansia per la crescente autonomia delle ragazze”.

Ma con il passare degli anni la figura della babysitter è andata in crisi, per motivi che hanno a che fare con il modo in cui i genitori educano i figli e con la solidità dei legami sociali.

Per prima cosa, oggi gli americani tendono a conoscere meno bene i vicini di casa rispetto al passato e, in generale, si fidano meno degli altri. I sociologi parlano di calo della fiducia sociale e di deterioramento del senso di comunità. Secondo un sondaggio del 2018 del Pew research center, solo un quarto degli statunitensi dichiara di conoscere la maggior parte dei propri vicini di casa. Una percentuale simile non è in grado di fornire informazioni specifiche sui propri vicini, neanche i loro nomi. Nel frattempo questa dinamica potrebbe essersi accentuata per via della pandemia, che ha ulteriormente indebolito lo spirito di comunità.