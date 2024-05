Se vi piacciono i film sulla scuola e l’università statunitensi potreste averne visto qualcuno in cui ci sono studenti che si sfidano in gare di dibattito. Ultimamente ho visto The great debaters. Il potere della parola, uno dei primi film da regista di Denzel Washington: racconta la storia di alcuni ragazzi di un college per neri del Texas che arrivano a sfidare le più importanti università del paese, facendosi strada in un mondo tradizionalmente dominato dai bianchi (consiglio di vederlo su YouTube, perché su Amazon Prime c’è solo la versione in italiano e il doppiaggio è pessimo). Ma ce ne sono molti altri, tra cui Rocket science (ambientato in un liceo del New Jersey), Candy jar (una commedia, su Netflix) e A sort of homecoming.

È una tradizione, quella delle discussioni accese su argomenti di varia natura, che è anche più antica degli Stati Uniti stessi. Fu introdotta nelle università dai coloni britannici, all’inizio come esercizi in classe in cui gli studenti dovevano presentare ai compagni argomenti sulla retorica. In seguito la natura di questi dibattiti cambiò, spostandosi su conversazioni filosofiche e sull’attualità politica e gli studenti dovevano essere in grado di sostenere potenzialmente qualsiasi tipo di posizione su un determinato argomento.

L’idea di fondo è che l’abitudine a discutere permetta agli studenti di perfezionare e approfondire il loro pensiero e anche di metterlo in discussione. Una volta usciti dall’università, oltre a essere più preparati e consapevoli, dovrebbero avere anche più strumenti per affrontare la competizione nel mondo del lavoro, per esempio in una redazione, in un’aula di tribunale o in un’istituzione economica.