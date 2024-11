Nel terzo gruppo c’erano i fanatici del Make America great again, persone scelte solo per la loro fedeltà al presidente e quindi disposte ad assecondare ogni suo capriccio, senza preoccuparsi per le conseguenze. Questo gruppo, più ristretto rispetto agli altri, lasciò la Casa Bianca, all’inizio del 2021, convinto che i politici e i funzionari degli altri due gruppi avessero annacquato il messaggio di Trump e sabotato la sua amministrazione. Se ne convinse lo stesso Trump, che cominciò a preparare la sua resurrezione politica partendo dal presupposto che una volta tornato alla Casa Bianca si sarebbe circondato di persone fedeli.

Il secondo gruppo di persone era formato da alti funzionari che avevano idee precise sulla direzione da dare all’amministrazione Trump, soprattutto sulla politica estera e di sicurezza nazionale. Tra loro c’erano per esempio i generali come H. R. McMaster, consigliere per la sicurezza nazionale tra il 2017 e il 2018. Nella maggior parte dei casi questi funzionari lasciavano l’incarico dopo aver realizzato che non sarebbero mai riusciti a gestire gli istinti e le contraddizioni di Trump.

Nella prima amministrazione di Donald Trump c’erano tre tipi di persone. C’erano i classici repubblicani, politici con un’esperienza alle spalle che avrebbero trovato posto in qualsiasi amministrazione conservatrice. Queste persone erano solitamente quelle che cercavano di ridurre il caos dando un metodo e una coerenza all’azione presidenziale, e scoraggiavano Trump dal prendere decisioni pericolose o controproducenti. Nel gruppo c’era per esempio Gary Cohn, consigliere del presidente per l’economia, che secondo il giornalista Bob Woodward una volta rimosse dalla scrivania dello studio ovale una lettera che, se fosse stata firmata da Trump, avrebbe messo fine all’accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Corea del Sud.

Le nomine di questi giorni nei ministeri e nelle agenzie governative fanno pensare che la lealtà sia un requisito basilare e necessario per trovare un posto nella prossima amministrazione, e che Trump la sfrutterà in tutti i rami del governo per realizzare i suoi piani più ambiziosi e controversi. Il presidente vuole evitare di assumere qualcuno che possa pubblicamente rivoltarsi contro di lui, come fecero il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale, il capo dello staff e il segretario alla difesa.

La lealtà non è solo verso Trump ma anche per il suo estremismo ideologico e la sua visione radicale della gestione del potere, quindi implica la disponibilità a calpestare le norme e le prassi che ostacolano la sua realizzazione. Mancano ancora molte nomine ministeriali e bisognerà capire se saranno tutte confermate dal senato, ma possiamo già dare per certo che stavolta il gruppo dei veri credenti surclasserà quelli dei conservatori vecchio stampo e dei funzionari pragmatici. Vediamo alcune delle nomine che stanno facendo più discutere:

Pete Hegseth, segretario della difesa, cioè capo del Pentagono. Ha prestato servizio nella guardia nazionale dell’esercito dal 2002 al 2021, partecipando a missioni in Iraq nel 2005 e in Afghanistan nel 2011. Non ha mai avuto incarichi di alto livello nell’esercito e non ha nessuna esperienza o competenza sulla sicurezza nazionale. Trump lo ha scelto per la bella presenza e per la tenacia con cui ha sostenuto tutti gli argomenti trumpiani come conduttore dell’emittente di destra Fox News. In televisione inveisce regolarmente contro i “generali woke”, ha chiesto provvedimenti di clemenza per i soldati statunitensi condannati per crimini di guerra e ha consigliato a Trump di licenziare Charles Q. Brown Jr., capo degli stati maggiori congiunti, per dimostrare che non sosterrà più gli sforzi di diversità e inclusione nelle forze armate (Brown è nero). Dovrebbe gestire il Pentagono in un periodo segnato da crisi globali: la guerra della Russia in Ucraina, gli attacchi in corso in Medio Oriente da parte delle milizie alleate dell’Iran, le tensioni tra Israele, Hamas e Hezbollah. La sua strada verso la conferma del senato sembra però in salita: giorni fa si è saputo di un’indagine nei suoi confronti per un’aggressione sessuale che sarebbe avvenuta nel 2017, e ora anche i collaboratori di Trump cominciano ad avere dei dubbi sulla sua nomina.

Tulsi Gabbard, direttrice dell’intelligence nazionale. Gabbard è stata per molti anni nel Partito democratico, poi si è convertita al trumpismo. È nota soprattutto per aver incontrato due volte segretamente il dittatore siriano Bashar al Assad, nel 2017, e per aver amplificato pubblicamente i discorsi del Cremlino che incolpavano gli Stati Uniti per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. È arrivata a pubblicare sui suoi profili social un video in cui sosteneva le notizie false sulla presenza di laboratori per la produzione di armi biologiche in Ucraina. Come ha scritto Susan Glasser sul New Yorker, in qualsiasi altra amministrazione sarebbe stato impensabile che avesse accesso a informazioni riservate di qualsiasi tipo; ora invece potrebbe diventare la persona responsabile delle 18 agenzie di spionaggio degli Stati Uniti.