Concentrazione e sforzo Quando pensiamo al tatto di solito ci concentriamo sulle mani e sui polpastrelli. Sbagliamo. Un articolo del sito The Conversation spiega che per le persone sordocieche “il tatto coinvolge tutto il corpo: dalla cima della testa per sentire la luce del Sole, ai piedi per capire dove ci si trova per strada”. I piedi aiutano a creare una specie di mappa mentale, con cui decifrare l’ambiente mentre si cammina e riconoscere le caratteristiche dei diversi spazi.

Il sistema di scrittura braille esisteva già. Durante la vita di Keller, che è stata piuttosto celebrata nel paese, sono nati altri sistemi di comunicazione per agevolare chi ha una disabilità sia alla vista sia all’udito: il metodo Tadoma, in cui si appoggia il pollice sulla gola dell’interlocutore e il resto delle dita sulle labbra e sulla mascella, una sorta di lettura tattile delle labbra; il “guanto alfabetico” (cioè con le lettere stampate sopra), che trasforma la mano in una specie di tastiera. Nel novecento poi sono arrivati gli apparecchi acustici e gli impianti cocleari. Sono stati anche sviluppati adattamenti tattili delle lingue dei segni, che sono molte nel mondo (c’è quella americana, per esempio, abbreviata in asl, o quella italiana, chiamata anche lis).

L’isolamento è stato in parte contenuto dai segni nati spontaneamente all’interno delle famiglie. Negli Stati Uniti dell’ottocento, Laura Bridgman per dire padre apriva la mano da una guancia all’altra, disegnando dei baffi (simili a quelli di suo papà); un paio di generazioni dopo Helen Keller poteva contare su decine di segni domestici (per esempio, per indicare pane faceva il gesto di tagliare una fetta e imburrarla).

Ci sono due pregiudizi sulle persone sordocieche: che abbiano bisogno di assistenza continua e che non sia facile comunicare con loro. Queste idee le hanno emarginate per secoli.

Questo sforzo forse è rappresentato al meglio da un altro sistema di comunicazione tattile: il protactile, o pt. Il pt è nato una ventina di anni fa a Seattle, negli Stati Uniti, grazie all’impegno di due persone sordocieche, Jelica Nuccio e aj granda (nome scritto tutto in minuscolo), che volevano rendere più accessibile la comunicazione tattile. In neanche una decina di anni il pt è passato da essere un insieme di pratiche di comunicazione a un movimento nazionale.

John Lee Clark, sordocieco dall’adolescenza, ha scoperto questo metodo nel 2013, partecipando a un corso di formazione tenuto proprio da Nuccio.

Il New Yorker, in un articolo molto bello dedicato al protactile, descrive il momento in cui Nuccio ha mostrato a Clark come funzionava. Si sono seduti l’uno di fronte all’altra. Poi Nuccio ha appoggiato la mano di Clark sul suo ginocchio, spiegando che, mentre lei parlava, lui avrebbe dovuto darle un colpetto per indicarle che aveva capito, come se fosse un cenno del capo, una pratica chiamata back-channelling. Nuccio articolava le parole sulla mano di Clark, ma anche sulle sue braccia, sulla schiena, sul petto e sulla parte inferiore delle cosce.

Dopo il corso di formazione Clark ha inserito alcune delle pratiche che aveva appena imparato nelle interazioni con la sua famiglia. Lui e la moglie hanno cominciato a usare un principio di protactile noto come compresenza: se lei entrava in una stanza, lo sfiorava per fargli sapere che era lì. Prima, durante i pasti, chi mangiava accanto a Clark interpretava ciò che dicevano gli altri. Ora, invece, cercavano di avere conversazioni tattili di gruppo.

Senza comunità

Terra Edwards, un’antropologa del linguaggio, e Diana Brentari, una linguista, hanno studiato i gesti che compongono le parole del protactile e li hanno catalogati: si può tracciare, afferrare, muovere, schiaffeggiare e così via. Hanno anche individuato regole condivise per combinare i movimenti. La loro conclusione è che il sistema si potrebbe considerare una lingua a sé. Tra i colleghi, però, in tanti non sono d’accordo: il pt ha tante lacune; è più simile a un dialetto dell’asl; e soprattutto gli manca una comunità di parlanti densa e presente.

Centinaia di migliaia di persone negli Stati Uniti soffrono di una perdita combinata dell’udito e della vista (in Italia sono circa 189mila, secondo una stima realizzata nel 2016 dall’Istat e promossa dalla Lega del filo d’oro). La maggior parte di loro, però, si è trovata in questa condizione da anziana, cioè dopo aver potuto vedere e sentire per quasi tutta la vita. Un gruppo molto più ristretto – circa diecimila persone – diventa sordocieco prima, e una delle principali cause genetiche è la sindrome di Usher, per cui si può nascere sordi e perdere gradualmente la vista.