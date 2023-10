Tra i contestatori seriali c’è Jennifer Petersen, una mamma di 48 anni della Virginia. Tra il 1 maggio 2022 e il 27 febbraio 2023 Petersen ha letto 73 libri adottati nelle scuole pubbliche di Spotsylvania, la sua contea, e ha chiesto che 71 non fossero più accessibili agli studenti, consegnando 434 pagine di note. Le sue obiezioni non riguardano tanto testi scritti da o su persone non bianche o che appartengono alla comunità lgbt+, come invece capita con la maggior parte delle denunce. Lei segue un unico criterio per giudicare un testo: ha contenuti che per la legge della Virginia possono essere considerati sessualmente espliciti, pornografici o osceni?

Chi fa i reclami? Verrebbe da rispondere una schiera di cittadini intransigenti, ma una giornalista del Washington Post ha analizzato migliaia di solleciti in tutto il paese e ha scoperto che il 60 per cento era opera di undici adulti soltanto. Ognuno di loro aveva contestato decine o addirittura centinaia di volumi.

I repubblicani statunitensi hanno preso di mira i libri, considerati strumenti della sinistra per indottrinare le persone. In Idaho una bibliotecaria cerca di resistere alla censura

Fino a due anni fa Petersen non si preoccupava minimamente di cosa si leggesse nelle scuole. Aveva cominciato a partecipare alle riunioni del consiglio scolastico (l’organo che rappresenta la comunità e gestisce gli istituti locali) nel 2020, per protestare prima contro le chiusure per la pandemia e poi contro l’obbligo d’indossare la mascherina. L’anno successivo, a una di quelle riunioni, dei genitori che non conosceva si sono lamentati di due libri in dotazione nelle biblioteche: 33 Snowfish, che racconta le vicende di alcuni ragazzi senza fissa dimora, tra cui una tossicodipendente che si prostituisce e un bambino in fuga da uno zio che abusa di lui; e Chiamami col tuo nome, incentrato su un amore gay. Petersen è andata nel panico.

Sapeva benissimo che online i bambini e i ragazzi potevano trovare di tutto, e che per alcuni genitori è giusto permettere ai figli di leggere testi che affrontano certi temi in modo molto trasparente. Ma era convinta che questo tipo di decisioni andassero prese in famiglia e che i libri con scene di sesso non avrebbero dovuto essere disponibili a scuola.

Così si è messa a indagare, spesso confrontando il catalogo delle biblioteche del suo distretto scolastico con le liste dei titoli più colpiti dalla censura stilate da gruppi come l’American library association o Pen America, un’organizzazione che tutela la libertà di espressione di scrittori e intellettuali.