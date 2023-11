Sui social media cinesi capita sempre più spesso d’imbattersi in un utente che si fa chiamare momo e ha come immagine del profilo un animale che sembra uscito da un cartone animato: una specie di dinosauro rosa, con una grande testa, le guance arrossate, piccoli artigli e placche sulla schiena.

Compare nei commenti sotto un post o nei forum, e può sostenere opinioni completamente opposte, mandando in confusione chi legge. Dal profilo non si riesce a capire se sia un uomo o una donna, quanti anni abbia o cosa faccia nella vita. Questo perché momo/il dinosauro rosa non è una ma tante persone, decine di migliaia. In gran parte sono ragazzi e ragazze che hanno scelto di avere un’identità online comune e anonima per parlare liberamente, sottrarsi alle reazioni aggressive e proteggere la propria privacy.

Non hanno inventato loro il nome e l’avatar: momo era lo pseudonimo predefinito che piattaforme come Douban e Xiaohongshu assegnavano agli utenti quando aprivano un account, e poi è diventato popolare tra chi voleva spettegolare sui personaggi famosi senza essere ricoperto d’insulti. Da lì è dilagato su forum e discussioni che affrontano qualsiasi tema.

Emily Yuan, una studente delle superiori che vive nel Guizhou, una provincia nel sudovest del paese, usa i social più famosi come WeChat e Weibo per raccontare ad amici e familiari quello che fa a scuola. Ma su Douban e Xiaohongshu è momo, e interviene su tutto, dal k-pop al femminismo (in Cina, tra l’altro, l’hashtag #MeToo è vietato, per cui anche per confrontarsi online sulle molestie sessuali subite dalle donne si ricorre a un espediente: la parola mitu, che letteralmente significa coniglietto di riso, o il suo equivalente emoji 🍚🐰).