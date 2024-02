La scorsa estate chiunque arrivava all’aeroporto di Stoccarda veniva accolto da un enorme manifesto giallo con le scritte viola: “Sei atterrato e non hai voglia di lavorare domani? Evvivaaaaa! Fai quello che ti piace e diventa insegnante”. Annunci simili sono comparsi ovunque in Germania. Sui cartelloni pubblicitari ai lati delle strade, sugli autobus, sui social.

Secondo le stime della Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (Gew), l’unione dei sindacati tedeschi per la scuola e la ricerca, nel paese mancano 30mila insegnanti. Un preside su due non riesce ad assegnare le cattedre vacanti. Così ogni settimana centinaia di migliaia di lezioni vengono cancellate o svolte solo parzialmente; in alcuni istituti saltano dall’orario materie come fisica e chimica e in altri è normale per i ragazzi trovarsi a studiare in classe senza un adulto che li guidi. Per provare ad alleviare il problema, i ministeri dell’istruzione dei land hanno deciso d’impiegare come docenti anche persone che non hanno studiato per esserlo: ingegneri, traduttori, avvocati, commercialisti, ex dipendenti dell’Ikea, lavoratori dello spettacolo.

Attualmente due scuole tedesche su tre hanno maestri o professori con una formazione non tradizionale, quasi il doppio rispetto a cinque anni fa. Nella Sassonia-Anhalt circa la metà dei neoassunti rientra in questa categoria, più che in qualsiasi altro land. Olesja Brückel è una di loro. Il settimanale Die Zeit l’ha seguita per un semestre, da agosto a fine gennaio.