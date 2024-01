Anche gli Stati Uniti hanno lo stesso orientamento: non è sempre stato così, ma questa costruzione simbolica e materiale delle frontiere è l’unica strada sperimentata a diversi livelli dai governi occidentali, che non hanno mai adottato delle alternative, con qualche sporadica eccezione. Penso per esempio alla finestra che si è aperta in Europa per i profughi ucraini nel 2022, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, o ai modelli virtuosi sperimentati dal Canada e dalla Colombia.

I conflitti in corso nella Striscia di Gaza, in Ucraina, in Sudan, in Birmania, nella Repubblica Democratica del Congo continueranno a produrre sfollati interni e profughi anche nell’anno che verrà. L’emergenza climatica e la siccità sono altri fattori che favoriranno le migrazioni e spingeranno le persone a lasciare le loro case: dal Kenya alla Somalia, dall’Honduras allo Yemen. Secondo l’Unicef nel mondo più di settecento milioni di bambini vivono in aree in cui c’è scarsità d’acqua. La grave situazione umanitaria nello Yemen e in Afghanistan, ma anche l’instabilità dei paesi dell’area del Sahel dopo i colpi di stato in Niger, Burkina Faso e Mali, rappresenterà un problema per l’arrivo di aiuti e un ulteriore fattore di spinta a partire per le persone che vivono in quelle regioni.

Ma per l’Europa, la vera novità nel 2024 saranno i ripetuti tentativi di esaminare le domande di asilo off-shore, come è ipotizzato dal piano che Roma ha siglato con Tirana (e che per il momento è stato sospeso dall’Albania, che lo sta esaminando da un punto di vista di aderenza alla costituzione). In questa direzione va anche l’accordo che il premier britannico Rishi Sunak vuole portare avanti con il Ruanda, nonostante la corte suprema britannica l’abbia bocciato. Secondo Al Jazeera, la Georgia, il Ghana e la Moldova sono paesi extraeuropei con cui i paesi dell’Unione potrebbero provare a stringere patti simili a quello stretto da Roma con Tirana per esternalizzare la procedura di asilo: una pratica che comporta una serie di violazioni dei diritti umani, contrarie alle carte fondamentali europee.