Dopo la pandemia la compagnia teatrale formata da Borghesi e da Enrico Baraldi aveva deciso di scrivere una pièce sul Capitale di Karl Marx, “un libro che ancora non abbiamo letto”, dice la locandina dello spettacolo. Ma qualche tempo dopo, in una manifestazione a Bologna, i due artisti hanno incontrato gli operai della Gkn di Campi Bisenzio, che nel luglio 2021 sono stati licenziati in tronco attraverso un’email. Quattrocento persone che hanno perso così il lavoro. Da quel momento, la compagnia ha deciso di andarli a trovare nel capannone che avevano occupato dal giorno successivo al licenziamento e trascorrere con loro diversi mesi per capire cosa stava succedendo. In fabbrica tutti li chiamavano scherzosamente “quelli della Digos”, perché all’inizio non capivano le loro curiosità e le loro domande.

“Come state? Come stiamo?”, chiede ripetutamente l’attore e regista bolognese Nicola Borghesi nelle prime scene dello spettacolo Il capitale , in scena in questi giorni con la compagnia Kepler-452 al teatro Arena del Sole di Bologna e poi in tour in Italia.

Nel tempo che trascorrono alla Gkn, Borghesi e Baraldi ascoltano, partecipano, osservano, cercando di far dialogare in modo creativo Il capitale di Marx, un classico della filosofia, e il dramma di un gruppo di lavoratori, che nel momento della crisi rimettono in discussione in maniera radicale il rapporto tra la vita privata e il lavoro, e scoprono il valore del tempo. “Qualcuno pensa che compito dell’arte è rendere visibile quello che non è reale, noi pensiamo che compito dell’arte è rendere visibile quello che è reale, ma per qualche motivo nascondiamo ai nostri occhi”, mi spiega Borghesi prima della rappresentazione.

“Certo, mettere in scena una pièce fatta con attori non professionisti e a partire da fatti successi realmente significa essere pronti a riscrivere continuamente il proprio lavoro, rimetterlo in discussione”, continua Borghesi. Per esempio dalla prima rappresentazione dello spettacolo, alcuni operai che erano in scena sono stati sostituiti, perché nel frattempo hanno trovato un altro lavoro e hanno smesso di frequentare il presidio alla Gkn. Poi ci sono state le evoluzioni della vicenda, come la sentenza del tribunale del lavoro di Firenze che ha annullato i licenziamenti, definiti illegali. Anche in questo caso è cambiato in parte il testo dello spettacolo, che prova a dare conto dei cambiamenti.