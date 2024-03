“Il potenziale dell’Egitto in termini di energia verde è difficile da eguagliare”, aveva ammesso Várhely, dicendo che Bruxelles è interessata non solo al gas naturale, ma anche alle rinnovabili.

L’incontro tra le autorità europee e il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, tuttavia, sta suscitando molte critiche per la situazione dei diritti umani nel paese, dove migliaia di oppositori politici sono rinchiusi nelle carceri.

“I diritti umani non possono essere oggetto di negoziato”, ha commentato Patrick Zaki, lo studente egiziano che è stato a lungo in carcere in Egitto per il suo impegno politico e che ora vive e studia in Italia.

Per Von der Leyen e Meloni è l’ennesimo viaggio diplomatico congiunto sul tema della migrazione: la settima missione comune in dieci mesi. Il 25 maggio 2023 le due sono andate insieme a Bologna, dopo l’alluvione in Emilia-Romagna; il 12 giugno 2023 a Tunisi, per finanziare la chiusura delle frontiee; il 16 luglio 2023 di nuovo nella capitale tunisina; il 17 settembre 2023 a Lampedusa; il 17 gennaio 2024 a Forlì, ancora per l’alluvione; il 24 febbraio a Kiev, per il primo G7 dell’anno a guida italiana; infine al Cairo domenica prossima di nuovo per il fascicolo migratorio, ma anche per la politica energetica e quella estera, infatti l’Egitto ha svolto un ruolo di mediatore nei negoziati per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

Per entrambe le leader politiche la loro alleanza è stata una scommessa: Von der Leyen si è avvicinata a Meloni soprattutto sul tema migratorio perché vuole essere rieletta alla presidenza della Commissione e probabilmente avrà bisogno dell’appoggio dei conservatori nella nuova legislatura che comincerà dopo le elezioni europee di giugno.