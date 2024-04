Dopo sette anni si chiude il caso Iuventa che vedeva imputati dieci operatori umanitari delle organizzazioni Jugend Rettet, Save The Children e Medici senza frontiere, accusati dalla procura di Trapani di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di aver collaborato con i trafficanti di esseri umani per le loro attività di soccorso nel Mediterraneo centrale. Il 19 aprile il giudice di Trapani ha stabilito che il fatto non sussiste e di conseguenza gli umanitari sono stati tutti prosciolti. La decisione era attesa dopo che la procura aveva ritirato le accuse il 28 febbraio.

L’inchiesta era stata avviata nel 2016 e aveva portato al sequestro della nave Iuventa dell’ong Jugend Rettet nell’agosto del 2017. Le accuse formulare dagli inquirenti erano state riprese da molti politici, ma anche da diversi giornali come prove di presunti contatti e collaborazioni tra le navi delle ong e i trafficanti di esseri umani in Libia in quello che abbiamo più volte definito “processo di criminalizzazione del soccorso in mare”. Il sequestro dell’imbarcazione dell’ong tedesca il 2 agosto 2017 è stato uno spartiacque: sembrava avvalorare le presunte collaborazioni su cui indagavano da almeno sei mesi alcuni pubblici ministeri italiani, tra cui quelli di Trapani.

Nel marzo del 2021 la procura siciliana aveva chiuso l’indagine e aveva formalizzato le accuse contro il personale di tre organizzazioni umanitarie: Save the children, Medici senza frontiere (Msf) e Jugend Rettet. Ventuno persone erano state accusate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per aver partecipato a diversi salvataggi di migranti in fuga dalla Libia tra il 2016 e il 2017, quando a coordinare i soccorsi c’era la Centrale operativa della guardia costiera italiana (Mrcc). Le pene previste per questo tipo di reato possono arrivare fino a vent’anni di reclusione.

Nell’inchiesta sono state intercettate decine di persone, tra cui molti giornalisti e alcuni avvocati, fatto abbastanza inconsueto e che si è verificato in passato solo nelle indagini che riguardavano la criminalità organizzata o il terrorismo.