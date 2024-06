Le persone sono diverse. Non ci sono due corpi uguali. Anche le emozioni che vivono al loro interno sono diverse. L’amore, per esempio, si può esprimere in tanti modi. Spesso nasce tra uomini e donne, ma non è l’unica possibilità: ci sono uomini che amano uomini e donne che amano donne. Alcuni s’innamorano di un’altra persona indipendentemente dal suo genere, altri non s’innamorano di nessuno. Ci sono persone che non si sentono né uomo né donna. E altre che non si sentono a loro agio con il genere che gli è stato assegnato appena nate.

Nei film, nelle serie tv, nei libri e nelle pubblicità sembra che le ragazze si innamorino sempre dei ragazzi e viceversa, e che le famiglie siano fatte solo di padre, madre e figlio, ma le cose non stanno così. In media una persona su dieci non rientra in questo quadro. Alcuni non si sentono pronti a dichiarare i propri sentimenti per paura di essere emarginati. Ma c’è un ottimo antidoto a ogni pregiudizio: saperne di più.