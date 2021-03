In questi giorni il vaccino contro il covid-19 prodotto dall’AstraZeneca è al centro di un’attenzione da parte dei mezzi d’informazione di cui l’azienda avrebbe volentieri fatto a meno. Già criticata per i suoi ritardi nelle consegne, adesso il vaccino è sospettato di causare effetti collaterali gravi. L’11 marzo diversi paesi hanno sospeso la somministrazione. La Francia, la Germania, l’Italia e la Spagna si sono accodate il 15 marzo.

Per quanto riguarda la Francia, il presidente Emmanuel Macron ha precisato che la sospensione del vaccino è stata decisa in attesa del parere dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), atteso per il pomeriggio del 16 marzo.

Le preoccupazioni si basano su alcuni gravi casi di formazione di trombi in persone vaccinate. In Danimarca una paziente di 60 anni è morta di trombosi (un’ostruzione vascolare causata da un trombo) poco dopo la somministrazione del vaccino dell’AstraZeneca. Le autorità sanitarie del paese hanno deciso di applicare un severo principio precauzionale sospendendo la somministrazione del farmaco per due settimane. “Attualmente non è possibile stabilire se esista o meno un legame. Agiremo tempestivamente, serve un’indagine approfondita”, ha spiegato il ministro della salute danese Magnus Heunicke.

Al momento l’Ema ritiene che il numero di trombosi osservate tra le persone vaccinate non sia superiore a quello riscontrato nella popolazione generale. Il Regno Unito, dove sono state iniettate più di dieci milioni di dosi del vaccino AstraZeneca, segue la stessa linea. “Considerando il gran numero di dosi somministrate e la frequenza con cui possono prodursi naturalmente le trombosi, gli elementi di cui disponiamo non suggeriscono che il vaccino ne sia la causa”, ha garantito alla Bbc Phil Bryan, responsabile dei vaccini per l’agenzia britannica di farmaco-vigilanza, Medicines and healthcare products regulatory agency.

No. I possibili effetti collaterali dei vaccini sono comunicati con precisione alle autorità sanitarie. Questo elenco, il più esaustivo possibile, è una garanzia nel controllo della campagna vaccinale. Ma non basta: un’analisi dettagliata deve essere condotta in seguito per comprendere se il vaccino sia responsabile delle patologie segnalate o se sia normale osservarle in queste proporzioni rispetto alla popolazione generale.

La valutazione di un farmaco passa dalla valutazione dei rischi che presenta rispetto ai benefici. Nel caso del vaccino di AstraZeneca la sua efficacia contro le forme sintomatiche di covid-19, il cui tasso si aggira attorno al 60 per cento, continua a far pendere la bilancia in favore dell’utilizzo. Questa valutazione può cambiare con l’aumento delle conoscenze in materia, di conseguenza è utile seguire nel tempo sia l’efficacia sia gli inconvenienti prodotti da un farmaco.

In Francia il vaccino al momento è somministrato alle persone di età compresa tra 50 e 74 anni che presentano rischi di comorbidità, oltre ai pazienti maggiori di 75 anni. La somministrazione avviene non solo negli studi medici ma dal 15 marzo anche in farmacia, per accelerare la campagna vaccinale. In un primo momento le autorità sanitarie hanno mantenuto una posizione simile a quella dell’Ema. L’11 marzo ministro della salute Olivier Véran si era appoggiato alle raccomandazioni dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del farmaco (Ansm), secondo cui non esisteva “un motivo per sospendere la vaccinazione con AstraZeneca”.

Rispondendo alle domande in diretta sulla piattaforma video Twitch nella giornata del 14 marzo, il primo ministro Jean Castex aveva invitato a proseguire l’uso del vaccino in Francia: “In questa fase bisogna avere fiducia in questo vaccino e farsi vaccinare. Lo dico in modo solenne. In caso contrario avremo ritardi nelle vaccinazioni. I francesi e le francesi saranno meno protetti e la crisi sanitaria durerà più a lungo”.

Il 15 marzo Emmanuel Macron ha annunciato la sospensione provvisoria del vaccino nell’attesa del parere dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). “La decisione che è stata presa in conformità con la nostra politica europea è di sospendere per precauzione la vaccinazione con AstraZeneca, nell’attesa di riprenderla rapidamente se l’Ema lo permetterà”.