Eleazar è uno dei dieci milioni di filippini che vivono e lavorano all’estero e che, insieme a milioni di migranti di altre nazionalità che lavorano lontano da casa, sono la fanteria della globalizzazione. Uno studio del 2017 del McKinsey global institute ha stimato che i lavoratori migranti sono il 3,4 per cento della popolazione mondiale ma sono all’origine del 10 per cento del prodotto interno lordo. Essendo di madre lingua inglese, migliaia di filippini lavorano in alberghi e casinò di posti come Las Vegas, Macao e Phnom Penh. I filippini sono infermieri e medici a Milano, Jedda e Miami. Circa 400mila lavorano a bordo di navi da crociera o cargo, dove costituiscono la nazionalità più numerosa del settore.

La fanteria della globalizzazione Eleazar si ritiene fortunato a poter mantenere il suo impiego, ma ha comunque motivi per non stare tranquillo. L’albergo è deserto. “In qualsiasi momento il proprietario potrebbe chiamarmi e dirmi ‘ti resta un mese’”, spiega. “In questo momento è tutto incerto. Non posso prevedere cosa accadrà domani”.

All’inizio di marzo tutte le prenotazioni dall’estero erano state cancellate. L’Espinas, un albergo da quattrocento stanze, ha concentrato le sue attività in tre piani, rimanendo aperto per i circa trenta turisti rimasti intrappolati in Iran al momento della chiusura delle frontiere. La casella di posta elettronica di Elezear si è riempita di curriculum di ex colleghi, licenziati dagli alberghi delle grandi catene del Medio Oriente costretti alla chiusura e in cercava di lavoro.

Eleazar ha chiesto ad alcuni ex colleghi che si erano trasferiti a Pechino cosa ne sapessero. A febbraio, prima che in Iran scoppiasse la prima importante epidemia al di fuori della Cina, Eleazar aveva già fatto scorte di disinfettante, maschere, guanti e termometri frontali per il suo albergo.

Norman Eleazar ha trascorso gli ultimi 14 anni lavorando in alberghi di lusso nelle scintillanti capitali degli stati del golfo Persico. Era a Teheran, dove lavorava come responsabile delle vendite all’Espinas palace hotel, l’unico albergo a cinque stelle della città, quando ha sentito per la prima volta parlare di un nuovo virus che si stava diffondendo in Cina.

Le rimesse rappresentano il 35 per cento dei flussi finanziari in entrata e il 9 per cento del pil filippino

Sono ingegneri nelle raffinerie di petrolio e babysitter nelle abitazioni private. Negli aeroporti di Singapore o San Francisco spostano bagagli, si occupano della sicurezza e lavorano agli sportelli del servizio clienti. Quando dei viaggiatori affaticati transitano dall’aeroporto un tempo trafficato di Dubai, ci sono buone probabilità che la persona che gli serve un caffè venga dalle Filippine. Il loro lavoro ha contribuito alle economie di paesi stranieri, mentre il denaro guadagnato ha sostenuto le loro famiglie in patria. Le rimesse rappresentano il 35 per cento dei flussi finanziari in entrata nelle Filippine – più degli investimenti diretti dall’estero, del turismo e degli aiuti internazionali allo sviluppo – e il 9 per cento del pil del paese.

Via via che con la pandemia i paesi chiudevano le frontiere e imponevano il confinamento, i settori intorno a cui i filippini avevano gravitato – turismo, servizi aeroportuali, navi merci e da crociera – risultavano tra quelli più duramente colpiti. Con le frontiere chiuse e le economie in contrazione, molti si trovano oggi intrappolati in paesi stranieri che non sentono il dovere di prendersene cura. La pandemia ha evidenziato quanto l’economia globale dipenda dalla manodopera migrante, e come i paesi l’abbiano trattata come risorsa usa e getta. I migranti oggi devono fare i conti con sospensioni dal lavoro a tempo indeterminato o con la perdita dell’impiego.

Trascurati dalle istituzioni, spesso sono vittime di una crescente xenofobia. Nonostante il contributo dato ai paesi dove lavorano – al costo di grandi sacrifici – e anche se saranno fondamentali per la loro ripresa economica, pochi governi si sono dimostrati pronti ad aiutarli durante questa crisi. “La pandemia ha inasprito le disuguaglianze”, spiega Itayi Viriri, portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), un’agenzia delle Nazioni Unite. Se i migranti sono trascurati, le “conseguenze sociali ed economiche sia per i paesi d’origine sia per quelli d’arrivo potrebbero essere più gravi e prolungate”.

Sogno nazionale

I filippini sono diventati una forza lavoro globalizzata negli anni sessanta e settanta, quando alcuni professionisti – tra cui insegnanti, medici, infermieri e scienziati – furono assunti negli Stati Uniti come immigrati permanenti. In quanto cittadini di un’ex colonia statunitense, i filippini avevano confidenza con la lingua, la cultura e le istituzioni americane. Molti di quelli cresciuti durante il periodo coloniale americano parlavano inglese, avevano imparato a recitare il Pledge of allegiance (giuramento di fedeltà) e avevano combattuto nell’esercito degli Stati Uniti. Quasi tutti quelli che erano emigrati avevano inviato denaro e regali nelle Filippine, diffondendo la notizia delle opportunità disponibili all’estero. L’emigrazione diventò parte del sogno nazionale filippino.

Da allora il lavoro all’estero è entrato a far parte della cultura delle Filippine, oltre che della sua economia. I filippini che lavorano all’estero sono chiamati bagong bayani, o nuovi eroi nazionali, per i loro sacrifici per il bene comune, e sono celebrati da brani musicali, spettacoli televisivi e servizi dei telegiornali. La loro reputazione è spesso meritata. I lavoratori filippini all’estero hanno fatto uscire i genitori dalla povertà e permesso ai fratelli più giovani di studiare all’università, spianandogli la strada verso impieghi migliori e l’ingresso nella classe media. I sacrifici personali sono spesso pesanti, perché di solito devono lasciare a casa le famiglie.

Dall’inizio degli anni ottanta esistono tre agenzie del governo di Manila dedicate alla gestione delle migrazioni: l’Overseas workers welfare administration (Amministrazione per il benessere dei lavoratori all’estero), la Commission on filipinos overseas (Commissione per i filippini all’estero) e la Philippine overseas employment administration (Amministrazione per l’impiego dei filippini all’estero). Quando la domanda globale di manodopera si è spostata dagli Stati Uniti a zone come Europa, Hong Kong, Singapore e Medio Oriente e in settori come il lavoro domestico, il settore turistico e quello navale, una nuova e agguerrita leva di volenterosi filippini si è fatta avanti, la maggior parte in qualità di migranti con contratti temporanei.